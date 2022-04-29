Протягом тижня-двох урядовці обіцяють подолати дефіцит пального в Україні, - Зеленський

Про це у традиційному вечірньому зверненні повідомив президент України.

"Уряд сьогодні розглядав питання ліквідації дефіциту на ринку пального. Черги і зростання цін на заправках присутні у багатьох областях України. Окупанти цілеспрямовано знищують інфраструктуру для виробництва, постачання та зберігання пального. Росія також заблокувала наші порти і тому миттєвих рішень для заповнення дефіциту немає. Але урядовці обіцяють, що протягом тижня, максимум двох, буде забезпечена така система постачання, яка зможе не допускати дефіциту. Після російського ракетного удару по Кременчуцькому НПЗ – це дійсно складне завдання, але урядовці, разом з постачальниками і трейдерами мають виконати і це завдання, як би складно не було. Впевнений – виконають! Маємо брати в ЄС стільки пального, скільки необхідно для наших громадян", - розповів Володимир Зеленський.



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