Провайдер зі США відключив нас через 20 хвилин. Російський олігарх Мордашов розповів про оперативність введення санкцій
Американські провайдери програмного забезпечення відмовилися обслуговувати Северсталь через 20 хвилин після введення санкцій США
Про те, як швидко американські компанії відреагували на оновлення списку санкцій Олексій Мордашов розповів на конференції ЦИПР-2022, інформує Інтерфакс
"От учора, 2 червня, Северсталь потрапила під американські санкції, і вчора протягом 20 хвилин, як мені сказали мої колеги з IT, зателефонували колеги з шановних відомих американських компаній, провайдерів софту. І сказали, що вони більше обслуговувати нас не можуть. Тепер ми відрізані від основних постачальників [послуг]», — сказав Мордашов
- Нагадаємо, 2 червня влада США включила до списку санкцій російського мільярдера, основного бенефіціара Северсталі Олексія Мордашова, членів його сім'ї та підконтрольні йому компанії. Загалом у новий пакет увійшли 17 осіб на 16 компаній.
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