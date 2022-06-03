Про те, як швидко американські компанії відреагували на оновлення списку санкцій Олексій Мордашов розповів на конференції ЦИПР-2022, інформує Інтерфакс

"От учора, 2 червня, Северсталь потрапила під американські санкції, і вчора протягом 20 хвилин, як мені сказали мої колеги з IT, зателефонували колеги з шановних відомих американських компаній, провайдерів софту. І сказали, що вони більше обслуговувати нас не можуть. Тепер ми відрізані від основних постачальників [послуг]», — сказав Мордашов

Нагадаємо, 2 червня влада США включила до списку санкцій російського мільярдера, основного бенефіціара Северсталі Олексія Мордашова, членів його сім'ї та підконтрольні йому компанії. Загалом у новий пакет увійшли 17 осіб на 16 компаній.

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