Провести мобілізацію для росії є проблематично – Генштаб ЗСУ
У ході російсько-української війни російська армія несе великі безповоротні втрати у живій силі, а тому окупанти намагаються активізувати діяльність диверсійно-розвідувальних груп на території Києва з метою дестабілізації суспільно-політичної обстановки
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, передає "Еспресо".
Такі дії пояснюються не спроможністю швидко поповнити втрати і здійснити швидке перегрупування військ для продовження наступу по всіх лініях фронту.
У цій війні рашистами активно залучали військовослужбовців строкової служби, а тому проведення весняної призовної кампанії 2022 року, яка розпочинається 1 квітня цього року, може стати проблемою.
Крім того, у лавах армії окупантів спостерігається тенденція різкого зниження кількості контрактників у співвідношенні до строковиків. Відповідно проблема комплектації армії окупанта якісним персоналом може ще більше загостритися через погіршення соціальної складової внаслідок міжнародних санкцій.
В Генштабі також відзначають, що техніка, яка техніка, яка надходить зі складів зберігання для поповнення втрат загарбників, також перебуває у незадовільному стані внаслідок недбалої попередньої експлуатації та тривалого зберігання.
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