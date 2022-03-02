Арестович вважає, що можлива мобілізація в РФ створить умови для внутрішнього перевороту
У разі оголошення президентом Росії Володимиром Путіним мобілізації, буде створено умови як для поразки у війні проти України, так і для внутрішнього перевороту
Про це сказав позаштатний радник керівника Офісу президента Олексій Арестович в ефірі одного із каналів, повідомляє Укрінформ.
"Елітні підрозділи збройних сил Росії розбігаються при зустрічі з нашими хлопцями і дівчатами. Якщо приїдуть мобілізовані, це буде кінець всьому, тому що вони в принципі нездатні воювати, вони деморалізовані вже самим фактом мобілізації, їх буде багато, і вони будуть здаватися або ще зброю проти Путіна обернуть, коли їх буде так багато. Росія створює умови не лише для поразки у війні й політичній кризі гострій, а й для внутрішнього перевороту", - переконаний Арестович.
Він додав, що у разі оголошення мобілізації у РФ це свідчитиме, що збройні сили Росії не витримують.
"Найкраще, що може зробити для нас Путін, – це оголосити повну мобілізацію", – сказав Арестович.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.25
Купівля 29.25Продаж 31.15
-
EUR
Купівля 32.7Продаж 34.78
- Актуальне
- Важливе