Арестович вважає, що можлива мобілізація в РФ створить умови для внутрішнього перевороту

Про це сказав позаштатний радник керівника Офісу президента Олексій Арестович в ефірі одного із каналів, повідомляє Укрінформ.

"Елітні підрозділи збройних сил Росії розбігаються при зустрічі з нашими хлопцями і дівчатами. Якщо приїдуть мобілізовані, це буде кінець всьому, тому що вони в принципі нездатні воювати, вони деморалізовані вже самим фактом мобілізації, їх буде багато, і вони будуть здаватися або ще зброю проти Путіна обернуть, коли їх буде так багато. Росія створює умови не лише для поразки у війні й політичній кризі гострій, а й для внутрішнього перевороту", - переконаний Арестович.

Він додав, що у разі оголошення мобілізації у РФ це свідчитиме, що збройні сили Росії не витримують.

"Найкраще, що може зробити для нас Путін, – це оголосити повну мобілізацію", – сказав Арестович.