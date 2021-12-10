Прямі переговори з РФ щодо вирішення ситуації на Донбасі підтримують 56% українців, - опитування "Рейтингу"

Про це свідчить опитування "Рейтингу".



За залучення до Нормандського формату США й Великої Британії говорять 45% українців.



Ще 21% людей підтримує ідею прямих переговорів з Росією.



Діалог із представниками "ДНР" і "ЛНР" підтримують 12% громадян.



Нормандський формат у вже сформованому складі (Україна, Росія, Франція, Німеччина) підтримують 11% опитаних.





За прямі переговори з Росією (як безальтернативне рішення) схвально відгукуються 56% українців, 41% - проти.



За залучення Туреччини до переговорів щодо ситуації на Сході України проголосували б 46% респондентів, стільки ж громадян цю ідею не підтримали.



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