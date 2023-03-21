Про це повідомили у прес-службі СБУ.

За даними відомства, до тимчасової окупації регіону та захоплення АЕС Черничук працював заступником головного інженера. Пізніше він добровільно пішов на співпрацю із ворогом і запропонував свою допомогу у війні проти України.

"Після захоплення Запорізької атомної електростанції Черничук погодився очолити створену на її базі фейкову "експлуатуючу організацію АЕС", яка фактично підпорядковується Росатому. На цій посаді він змушує українських атомників підписувати контракти з псевдоустановою, а також сприяє підключенню електростанції до енергосистеми РФ. Також Черничук був гостем на російських пропагандистських телеканалах, де він заперечував факти російського обстрілу української АЕС", - йдеться у повідомленні.

Окрім того, в СБУ повідомили про фіксацію злочинної діяльності російського блогера Артемія Лебедєва, який у червні 2022 року незаконно потрапив на територію Запорізької АЕС. Відомо, що перебуваючи на захопленому об'єкті, чоловік відзняв замовний репортаж для російських пропагандистських медіаресурсів, а пізніше поширював його у соцмережах.

"Наразі зловмисники перебувають на тимчасово захопленій частині нашої держави. Тривають комплексні заходи щодо їхнього притягнення до відповідальності. СБУ наголошує на невідворотності покарання за співпрацю з ворогом", - йдеться у повідомленні.

Псевдоочільнику ЗАЕС повідомлено про підозру у пособництві державі-агресору, блогеру - у виправданні, визнанні правомірною, запереченні збройної агресії РФ проти України. В СБУ відзначили, що тривають комплексні заходи для їх притягнення до відповідальності.