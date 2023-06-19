Про це він розповів в етері Еспресо.

Військовий аналітик дав коментар щодо повідомлень Інституту вивчення війни про призупинення контрнаступу ЗСУ та публікації The Wall Street Journal, що українське командування переглядає тактику, тому зупинило наступ.

"Мені здається, що ці публікації не зовсім відповідають реальності. Зараз українська сторона на протяжності 150 км Запорізького фронту проводить дії на 5 напрямках. Впродовж тижня ротними групами були здійснені дії, які виявили особливості російської оборони. Крім того, почалися активні дії по багатьох ділянках на цих напрямках. Дії на широкому фронті не дозволяють противнику визначити напрямок основного удару ЗСУ, але примушують його підтягувати резерви з другої та навіть третьої лінії оборони. Ці резерви потрапляють під наш вогонь артилерії. Ця тактика наших дій на широкому фронті буде зберігатися певний час. А коли ми говоримо про удосконалення тактики, то зараз, на мою думку, ми робимо висновки з того, яким чином забезпечити прорив фортифікаційних споруд противника, тому що зараз ми діємо у зоні до основних оборонних споруд російських військ", - сказав директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express.

Сергій Згурець додав, що проходження ворожих мінних полів потребує особливої тактики. Бо, проходячи мінні поля, ми робимо зупинки вузькими колонами, а ворог у той час підіймає гелікоптери з метою атакувати колони, які зупинилися.

"Відповідно, зараз навантаження на нашу сторону полягає у тому, щоб знищувати артилерію противника, яка загрожує нашим наступальним діям, знищувати гелікоптери, також активно працюють інженерні підрозділи – всі ці процеси відбуваються по всій ділянці фронту у різних ступенях інтенсивності. Тому я б не говорив про призупинення наступальних дій, бо вони мають саме такий характер, а можуть бути взагалі достатньо повільними. Якщо згадати вибиття противника з Херсонського напрямку, тоді такі дії тривали близько двох місяців. Зараз ми маємо набагато щільнішу оборону противника, тому тривалість наступальних дій буде достатньо значною. Через деякий час ми побачимо зміни в українських підходах, але вкрай важливо, аби ми робили ставку на знищення противника засобами враження технологічними рішеннями, а не за рахунок штурмових дій цілих бригад. Поки що ми цього уникаємо, думаю, так буде і надалі, коли дій ведуть саме окремі роти чи батальйони, примушуючи противника перекидати резерви, аби тримати його у напрузі та невизначеності", - пояснив Згурець.