Про це йдеться у звіті ISW.

"Можливо, українські війська тимчасово призупиняють контрнаступальні дії, щоб переглянути свою тактику майбутніх операцій", - заявили аналітики ISW.

Це припущення аналітики ISW підкріплюють посиланнями на слова начальника естонської військової розвідки полковника Марго Гросберга і публікацію газети Wall Street Journal від 17 червня, де теж зазначалося призупинення українських атак в останні дні, оскільки українське командування переглядає тактику майбутніх бойових дій.

"Ці повідомлення збігаються з нещодавно викладеними спостереженнями ISW щодо масштабу та підходу українців до локальних контратак у південній та східній Україні", - пише американський Інститут вивчення війни.

В ISW вказують, що українське командування ще не направило більшу частину наявних сил у контрнаступ і ще не розгорнуло своїх основних боєздатних підрозділів.

"Оперативні паузи – це звичайне явище у великих наступах, і ця пауза не означає кінця українського контрнаступу", - вважають аналітики ISW.

У звіті також зазначається, що українські війська 18 червня продовжували контрнаступальні дії щонайменше на чотирьох ділянках фронту та здобули деяких територіальних успіхів.