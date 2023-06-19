ЗСУ можуть зробити паузу у контрнаступі: ISW сказав навіщо
Експерти Інституту вивчення війни вважають, що українська армія тимчасово може припинити контрнаступальні операції на чотирьох напрямках фронту
Про це йдеться у звіті ISW.
"Можливо, українські війська тимчасово призупиняють контрнаступальні дії, щоб переглянути свою тактику майбутніх операцій", - заявили аналітики ISW.
Це припущення аналітики ISW підкріплюють посиланнями на слова начальника естонської військової розвідки полковника Марго Гросберга і публікацію газети Wall Street Journal від 17 червня, де теж зазначалося призупинення українських атак в останні дні, оскільки українське командування переглядає тактику майбутніх бойових дій.
"Ці повідомлення збігаються з нещодавно викладеними спостереженнями ISW щодо масштабу та підходу українців до локальних контратак у південній та східній Україні", - пише американський Інститут вивчення війни.
В ISW вказують, що українське командування ще не направило більшу частину наявних сил у контрнаступ і ще не розгорнуло своїх основних боєздатних підрозділів.
"Оперативні паузи – це звичайне явище у великих наступах, і ця пауза не означає кінця українського контрнаступу", - вважають аналітики ISW.
У звіті також зазначається, що українські війська 18 червня продовжували контрнаступальні дії щонайменше на чотирьох ділянках фронту та здобули деяких територіальних успіхів.
- 18 червня експерти Інституту вивчення війни назвали ділянки та напрямки фронту, на яких Сили оборони здійснюють контрнаступальні дії.
- Британська розвідка також зазначила, що українські військові продовжують вести контрнаступальні дії на фронті. Натомість армія Росії зазнає найбільших втрат від березня - з часів розпалу битви за Бахмут.
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