Втрати росіян зараз найбільші з часів ведення битви за Бахмут, - британська розвідка
Українські військові продовжують вести контрнаступальні дії на фронті. Натомість армія Росії зазнає найбільших втрат від березня з часів розпалу битви за Бахмут
Про це інформує міністерство оборони Великої Британії.
"На півдні російські війська часто проводять відносно ефективні оборонні операції. Обидві сторони зазнають значних втрат, при чому втрати росіян, ймовірно, є найвищими з часів розпалу битви за Бахмут у березні", - йдеться у повідомленні.
Розвідка Британії зазначає, що останніми днями на фронті точаться запеклі бої. Найбільш інтенсивні зосереджені в Запорізькій області, на заході Донеччини та навколо Бахмута.
За даними міноборони Британії, на всіх напрямках Україна продовжує вести наступальні операції та досягла незначних успіхів.
- За даними Генштабу ЗСУ, станом на 18 червня від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні близько 219 820 військових.
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