Про це інформує міністерство оборони Великої Британії.

"На півдні російські війська часто проводять відносно ефективні оборонні операції. Обидві сторони зазнають значних втрат, при чому втрати росіян, ймовірно, є найвищими з часів розпалу битви за Бахмут у березні", - йдеться у повідомленні.

Розвідка Британії зазначає, що останніми днями на фронті точаться запеклі бої. Найбільш інтенсивні зосереджені в Запорізькій області, на заході Донеччини та навколо Бахмута.

За даними міноборони Британії, на всіх напрямках Україна продовжує вести наступальні операції та досягла незначних успіхів.