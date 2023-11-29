Публікував у TikTok роботу ППО в Одесі: СБУ затримала підозрюваного
Служба безпеки повідомила про підозру одеситу, який під час російської атаки 5 листопада знімав роботу української ППО та опублікував відео на сторінці в TikTok
Про це повідомляє пресцентр СБУ.
Зазначається, що підозрюваним виявився 35-річний одесит, який раніше відбував покарання за крадіжку та пограбування.
Чоловік відзняв на камеру мобільного телефону роботу української ППО та розмістив відповідне відео на власній сторінці в TikTok. В описі під цим відео він вказав точний час та місце зйомки. Вже за лічені хвилини медіа потрапило до рекомендацій багатьох користувачів соцмережі, серед яких були представники спецслужб РФ.
"Отриману таким чином інформацію окупанти могли використовувати для коригування повторних ударів по місту із застосуванням ракетного озброєння та дронів-камікадзе типу "Шахед", - повідомили правоохоронці.
Слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ чи інших військових формувань). Одеситу загрожує до 8 років тюрми.
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