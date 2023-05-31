Правоохоронці затримали дев’ятьох громадян, які знімали роботу ППО

Про це повідомила пресслужба поліції Києва.

"Під час обстрілу столиці у соціальних мережах ширилися відео роботи протиповітряної оборони. Співробітники управління карного розшуку столичного главку поліції спільно із працівниками кримінального аналізу встановили дев’ятьох громадян, які знімали та незаконно поширювали інформацію", - йдеться у повідомлені.

Правоохоронці затримали сім жінок та двоє чоловіків віком від 23 до 49 років. Їхні дії могли розкрити технічні характеристики системи протиповітряної оборони.

Фото: Головне управління Національної поліції

Зазначається, що усіх затриманих доставили до відділу поліції, опитали та проінструктували правоохоронці. Наразі їх передали співробітникам Служби безпеки України, які з'ясовують усі обставини.

У поліції нагадали українцям, що знімати роботу ППО не можна.