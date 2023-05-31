Правоохоронці затримали дев’ятьох громадян, які знімали роботу ППО

У Києві затримали ще дев’ятьох громадян, які поширювали в соцмережах відео роботи ППО
Правоохоронці затримали дев’ятьох громадян, які під час чергової масованої атаки знімали на камеру роботу ППО та поширювали відео в соціальні мережі. Порушників передали СБУ
Про це повідомила пресслужба поліції Києва.
"Під час обстрілу столиці у соціальних мережах ширилися відео роботи протиповітряної оборони. Співробітники управління карного розшуку столичного главку поліції спільно із працівниками кримінального аналізу встановили дев’ятьох громадян, які знімали та незаконно поширювали інформацію", - йдеться у повідомлені.
Правоохоронці затримали сім жінок та двоє чоловіків віком від 23 до 49 років. Їхні дії могли розкрити технічні характеристики системи протиповітряної оборони.
Фото: Головне управління Національної поліції
Зазначається, що усіх затриманих доставили до відділу поліції, опитали та проінструктували правоохоронці. Наразі їх передали співробітникам Служби безпеки України, які з'ясовують усі обставини.
У поліції нагадали українцям, що знімати роботу ППО не можна.
- У Києві затримали двох молодиків, які під час російського обстрілу 29 травня знімали на камеру роботу ППО.
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