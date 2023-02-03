Пудрове напилення брів

Переваги пудрового напилення брів

Природність

тривалий результат

візуальне маскування дрібних дефектів на цій ділянці шкіри

швидке загоєння

безболісність процедури

Недоліки пудрового напилення брів

регулярність корекції

може частково вигоріти на сонці

Підготовка до процедури

За 24 години до проведення процедури не вживайте алкоголь та каву!

за тиждень до процедури не варто вищипувати брови

зробіть паузу в процедурах з пілінгом

зробіть паузу в користуванні скрабами

кілька днів не користуйтесь кремами на жирній основі та декоративною косметикою

не робіть перед пудровим напилення ламінування брів

за тиждень перед процедурою не варто загоряти на сонці

за тиждень перед процедурою не варто відвідувати солярій

за тиждень до процедури проконсультуйтесь з майстром, які ліки не варто вживати перед пудровим напиленням брів

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Техніка напилення

Очищення області навколо очей від макіяжу, залишків пилу й інших забруднень

корекція пінцетом форми брів

підбір необхідного відтінку для напилення

намітка олівцем очікуваної форми брів

нанесення місцевого знеболюючого засобу

введення самого пігменту пудрового напилення

Стадії загоєння

тимчасове легке почервоніння шкіри в області проведення процедури

яскравий пігмент після процедури на другий день почне приймати очікуваний відтінок

на третій день утворюються скоринки та легке лущення в області проведення процедури

до тижня часу все вже буде ідеально!

Догляд після процедури

у період загоєнні не мийте область брів, не розчісуйте, не лупайте скоринку

уникайте косметичних засобів на спиртовій основі

до повного загоєння не варто загоряти та відвідувати басейн/сауну

у період загоєння не варто вищипувати брови та використовувати пілінг/скраб

Тривалість ефекту