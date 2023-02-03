Пудрове напилення брів
Пудрове напилення — це сучасна методика, яка дозволяє підкреслити форму та колір брів. Такий метод добре зберігає тривалий ефект, допомагає замаскувати естетичні недоліки обличчя, органічно й натурально вписується в образ загалом
Переваги пудрового напилення брів
- Природність
- тривалий результат
- візуальне маскування дрібних дефектів на цій ділянці шкіри
- швидке загоєння
- безболісність процедури
Недоліки пудрового напилення брів
- регулярність корекції
- може частково вигоріти на сонці
Підготовка до процедури
- За 24 години до проведення процедури не вживайте алкоголь та каву!
- за тиждень до процедури не варто вищипувати брови
- зробіть паузу в процедурах з пілінгом
- зробіть паузу в користуванні скрабами
- кілька днів не користуйтесь кремами на жирній основі та декоративною косметикою
- не робіть перед пудровим напилення ламінування брів
- за тиждень перед процедурою не варто загоряти на сонці
- за тиждень перед процедурою не варто відвідувати солярій
- за тиждень до процедури проконсультуйтесь з майстром, які ліки не варто вживати перед пудровим напиленням брів
фото: Getty Images
Техніка напилення
Очищення області навколо очей від макіяжу, залишків пилу й інших забруднень
корекція пінцетом форми брів
підбір необхідного відтінку для напилення
намітка олівцем очікуваної форми брів
нанесення місцевого знеболюючого засобу
введення самого пігменту пудрового напилення
Стадії загоєння
- тимчасове легке почервоніння шкіри в області проведення процедури
- яскравий пігмент після процедури на другий день почне приймати очікуваний відтінок
- на третій день утворюються скоринки та легке лущення в області проведення процедури
- до тижня часу все вже буде ідеально!
- Догляд після процедури
- у період загоєнні не мийте область брів, не розчісуйте, не лупайте скоринку
- уникайте косметичних засобів на спиртовій основі
- до повного загоєння не варто загоряти та відвідувати басейн/сауну
- у період загоєння не варто вищипувати брови та використовувати пілінг/скраб
Тривалість ефекту
- при регулярній корекції пудрове напилення брів зберігається до кількох років
- певну роль відіграє фактор індивідуальності – стан імунітету, вік, здоровий спосіб життя, тип шкіри
- Корекція пудрового напилення брів
- закріплення та корекція результату зазвичай робиться через місяць після першої процедури
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