Пункти незламності на Київщині отримають 55 терміналів Starlink
До Пунктів незламності Київської області відправили 55 терміналів супутникового зв’язку Starlink, які забезпечать мешканців інтернетом при відключеннях світла
Про це 24 січня повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба.
За його словами, термінали розмістять наступним чином:
- 11 терміналів - для Білоцерківського району;
- 11 - для Бориспільського;
- Броварський район — 5;
- Бучанський — 8;
- Вишгородський — 4;
- Обухівський — 8;
- Фастівський — 8
"Старлінки" Міністерство цифрової трансформації отримало від партнерів із Польщі.
"Працюємо, щоби під час будь-якої надзвичайної ситуації Пункти Незламності були комфортними локаціями, де можна підзарядитися, попрацювати, зігрітися та залишатися на звʼязку", - резюмував Кулеба.
- На засіданні 24 січня Кабмін погодив звільнення Олексія Кулеби з посади голови Київської ОВА.
- Україна напередодні Нового року отримала чергову партію Starlink від Польщі, частину з яких мали намір розмістити в Пунктах незламності, а решту – на об'єктах критичної інфраструктури.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.89
Купівля 39.89Продаж 40.56
-
EUR
Купівля 42.47Продаж 43.38
- Актуальне
- Важливе