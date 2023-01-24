Пункти незламності на Київщині отримають 55 терміналів Starlink

Про це 24 січня повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба.

За його словами, термінали розмістять наступним чином:

11 терміналів - для Білоцерківського району;

11 - для Бориспільського;

Броварський район — 5;

Бучанський — 8;

Вишгородський — 4;

Обухівський — 8;

Фастівський — 8

"Старлінки" Міністерство цифрової трансформації отримало від партнерів із Польщі.

"Працюємо, щоби під час будь-якої надзвичайної ситуації Пункти Незламності були комфортними локаціями, де можна підзарядитися, попрацювати, зігрітися та залишатися на звʼязку", - резюмував Кулеба.

На засіданні 24 січня Кабмін погодив звільнення Олексія Кулеби з посади голови Київської ОВА.

Україна напередодні Нового року отримала чергову партію Starlink від Польщі, частину з яких мали намір розмістити в Пунктах незламності, а решту – на об'єктах критичної інфраструктури.