Відео Денис Пушилін опублікував у telegram.

За словами гауляйтера Донеччини, до нього надходять "тривожні сигнали".

"Ситуація на півночі вкрай складна, надходять тривожні сигнали. Противник згрупував досить серйозні сили, і не виключено, що найближчим часом він спробує ситуацію змінити та перейти в контрнаступ", - сказав керівник терористичної псевдореспубліки "ДНР" Пушилін.

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