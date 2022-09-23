Пушилін поскаржився, що ЗСУ розмістили серйозні сили для деокупації Донеччини
Гауляйтер "ДНР" Денис Пушилін заявив, що ЗСУ згрупували серйозні сили для деокупації північної частини Донецької області
Відео Денис Пушилін опублікував у telegram.
За словами гауляйтера Донеччини, до нього надходять "тривожні сигнали".
"Ситуація на півночі вкрай складна, надходять тривожні сигнали. Противник згрупував досить серйозні сили, і не виключено, що найближчим часом він спробує ситуацію змінити та перейти в контрнаступ", - сказав керівник терористичної псевдореспубліки "ДНР" Пушилін.
Карта бойових дій:
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