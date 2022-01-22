Пушилін "знає", що ЗСУ "готує" в ОРДО два етапи потужних терактів
Ватажок терористичного угрупування "ДНР", російський найманець Денис Пушилін дав інтерв'ю московського пропагандистському телебаченню Russia Today (RT). Його вже показала арабська редакція RT
У ньому Пушилін розповідає про начебто відомі йому особисто подальші "наміри" українського війська щодо окремих районів Донеччини, передає DonPress.
"У них стоїть завдання - вчинення терористичних актів", - заявив він.
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"Бо вони націлені на знищення інфраструктурних об'єктів: водопостачання, газопостачання, я говорю про лінії електропередач, про трансформаторні підстанції. Це на першому етапі", - стверджує Пушилін.
Далі, за словами ватажка "ДНР", нібито стоїть завдання "пошкодження" виробничих потужностей, причому з огляду на те, що там небезпечні хімічні виробництва:
"По суті готується дуже серйозна провокація. Дані усі ці у нас є".
Довідка
Як заявляв перед тим в етері "Еспресо" російський опозиціонер і правозахисник Марк Фейгін, Путін може вдарити по Україні на нових напрямках під час цьогорічнрої Зимової Олімпіади у Пекіні (Китай).
За словами політика, у керівника держави-агресора такий стиль поведінки та прийняття рішень. Саме так, мовляв, він діяв у попередніх схожих випадках.
Зимові Олімпійські ігри 2022 пройдуть 4-20 лютого в Пекіні.
- Нагадаємо, українська розвідка та міжнародні партнери кажуть про високу вірогідність терактів в ОРДО та ОРЛО, одначе руками росіян та їхніх найманців. Робитиметься це, аби потім звинуватити українську сторону й використати як пропагандистський привід для ескалації бойових дій.
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