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Пустелю, де проводиться фестиваль Burning Man, дощ перетворив на багнюку: відвідувачів закликають берегти їжу та воду

3 вересня, 2023 неділя
14:59
Культура

Десяткам тисяч людей на фестивалі Burning Man сказали залишитися в таборах, зберігати їжу та воду. Їм заборонено залишати пустелю Блек Рок у Неваді після того, як дощ перетворив пустелю на грязьову ванну

Про це пише The Guardian.

"На Playa (площі у пустелі, де проходить фестиваль) заборонено керувати автомобілем, за винятком автомобілів екстреної допомоги, — заявили організатори в заяві зранку в суботу, 1 вересня, - Якщо ви перебуваєте в Блек-Рок-Сіті, будь ласка, сховайтеся та залишайтеся в безпеці".

В повідомленні вони закликали відвідувачів фестивалю "економити їжу та воду, ховатися в теплому місці", оскільки температура в пустелі опустилася до 50 градусів.

Через дощ скасували масштабні спалювання витворів мистецтва, як заведено на фестивалі, підпалювання величезної статуї людини та "Храму серця".

Офіс шерифа округу Pershing заявив, що було розпочато розслідування загибелі людини на фестивалі, хоча жодних подробиць про обставини не повідомляли.

У суботу Бюро землеустрою штату Невада оголосило, що в'їзд до місця проведення Burning Man закрито.

"За останні 24 години дощ створив ситуацію, яка вимагала повної зупинки руху транспортних засобів на майданчику. Протягом наступних кількох днів очікується ще більше дощу, тому умови не покращаться настільки, щоб дозволити транспортним засобам в’їжджати на майданчик", – йдеться в заяві.

Подія офіційно закінчилася в понеділок, але багато відвідувачів починали роз’їжджатися в суботу ввечері або в неділю.

"Велика ймовірність того, що ввечері в неділю знову буде сильний дощ", — сказав Марк Дойчендорф, метеоролог з офісу Національної метеорологічної служби в Ріно.

Цього року фестиваль вже відбувався за незвичайних обставин, бо дно пустелі було забруднено залишками урагану "Гіларі".

Повідомлялося, що тисячі постійних відвідувачів намагалися позбутися своїх квитків до початку фестивалю.

Минулого року Burning Man зібрав приблизно 80 тис. людей. Цього року очікувалося лише близько 60 тис. Багато хто скаржився на спеку, пил і восьмигодинні пробки, коли вони намагалися виїхати.

  • За два дні сильних дощів у центральній китайській провінції Хунань більше ніж три тисячі мешканців були евакуйовані.
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