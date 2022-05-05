Путін 9 травня може заявити про анексію Луганської, Донецької та Херсонської областей, - МВС
Президент Росії Володимир Путін 9 травня може оголосити про анексію Донецької, Луганської, Херсонської областей та окупованих територій Запоріжжя
Про це заявив радник голови МВС України Вадим Денисенко в ефірі телемарафону, передає Еспресо.
Він зазначив, що РФ є дві партії, де одна говорить Путіну про те, що на 9 травня потрібно заявити про анексію окупованих територій, інша - просить це не робити.
"Одна (партія – ред.) говорить про те, що треба на 9 травня заявити про анексію Донецької та Луганської областей, і навіть Херсонської області, а також тих територій, які зараз окуповані на Запоріжжі. Друга партія говорить про те, що у разі анексії Росія просто не матиме шансів люфту для майбутніх переговорів", – наголосив Денисенко.
За його словами, наступними днями вирішуватиметься, чи зробить заяву Путін, що після виконання завдань він приєднає ці території. Це може бути ключовий посил президента РФ на 9 травня.
"Говорити про те, що він отримає якісь серйозні здобутки до 9 травня, зараз не доводиться взагалі. На мою думку, 51 на 49 – він слухає першу партію", – додав радник голови МВС.
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