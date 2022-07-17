Путін - божевільний, однак ніколи не буде ризикувати власним життям, - Піонтковський

Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо".

"Путін - божевільний, проте є домінантна сфера його свідомості більш потужніша, ніж його імперські комплекси. Зокрема, його власна безпека. Він прекрасно розуміє, що розширення агресії та відновлення планів знищення України призведе до його загибелі", - пояснив Піонтковський.

Політолог наголосив, що зараз кремль використовує тактику ракетного терору та ядерного шантажу.

"Ми зараз спостерігаємо одночасно за ракетним терором та ядерним шантажем з боку кремля. Водночас Путін намагається домовитись про припинення вогню. Це робиться для того, щоб зупинити постачання американської зброї до України. На наступний день після зупинення постачання зброї до України, вся путінська пʼята колона в Вашингтоні буде говорити, що зʼявився шанс встановити мир. Тому ціль номер один для Путіна - негайне припинення постачання американської зброї до України", - додав він.

Генерал Збройних Сил Польщі Вальдемар Скшипчак переконаний, що президент країни-агресорки Росії Володимир Путін та його війська повинні піти з української землі, а Україна не має в жодному разі йти на поступки і вдаватися до компромісів з росіянами

14 липня стало відомо, що заступник міністра закордонних справ Росії Андрій Руденко заявив, що Москва не відмовляється від переговорів із Києвом, але висуває до нього низку умов - серед них він не згадав так звані денацифікацію та демілітаризацію.

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