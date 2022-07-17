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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Путін - божевільний, однак ніколи не буде ризикувати власним життям, - Піонтковський
Ексклюзив

Путін - божевільний, однак ніколи не буде ризикувати власним життям, - Піонтковський

17 липня, 2022 неділя
18:58
війна з Росією путін

Російський політолог Андрій Піонтковський вважає, що розширення агресії проти України призведе до загибелі Путіна

Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо".

"Путін - божевільний, проте є домінантна сфера його свідомості більш потужніша, ніж його імперські комплекси. Зокрема, його власна безпека. Він прекрасно розуміє, що розширення агресії та відновлення планів знищення України призведе до його загибелі", - пояснив Піонтковський.

Політолог наголосив, що зараз кремль використовує тактику ракетного терору та ядерного шантажу.

"Ми зараз спостерігаємо одночасно за ракетним терором та ядерним шантажем з боку кремля. Водночас Путін намагається домовитись про припинення вогню. Це робиться для того, щоб зупинити постачання американської зброї до України. На наступний день після зупинення постачання зброї до України, вся путінська пʼята колона в Вашингтоні буде говорити, що зʼявився шанс встановити мир. Тому ціль номер один для Путіна - негайне припинення постачання американської зброї до України", - додав він.

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