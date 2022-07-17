Командувач сухопутних військ Польщі 2006-2009 рр поділився деталями в програмі "Студія Захід з Антіном Борковським" на телеканалі "Еспресо".

"Ціна, яку платите за ту війну, настільки висока, що не можна про це забути. І тут немає місця вже на переговори, немає місця на компроміси, немає місця на поступки. Путін мусить забратися з України, якщо сам не забереться, то світ вам допоможе його подолати", - зазначив Скшипчак.

Польський військовий додав, що путінські посіпаки шукають шляхи тиску на президента Зеленського, щоб Україна пішла на поступки.

"Путін зрозумів, що пішов задалеко, що йому загрожує велика поразка, велика компрометація, яка змусить його втратити обличчя. Путінські дипломати їздять світом і шукають варіантів, які могли б переконати президента Зеленського і вас поступитись. Але вам не можна поступатись, вам відступати не можна. Ви мали приклад у 2014 році, коли вас змусили до того перемир’я із сепаратистами, коли було принижено Україну. Франція та Німеччина страшенно принизили Україну. Другий раз не дайте себе принизити, не можна поступатись росіянам і нікому, хто їх підтримує", - зауважив Вальдемар Скшипчак.

14 липня стало відомо, що заступник міністра закордонних справ Росії Андрій Руденко заявив, що Москва не відмовляється від переговорів із Києвом, але висуває до нього низку умов - серед них він не згадав так звані денацифікацію та демілітаризацію.

Відзначимо, що напередодні міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що між Україною і Росією станом на зараз не ведуться переговори, оскільки "немає що обговорювати".

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