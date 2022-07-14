Про це Руденко заявив в інтерв’ю російському Интерфаксу.

"Російський підхід залишається незмінним: майбутня угода має фіксувати нейтральний, позаблоковий і без'ядерний статус України, визнання територіальних реалій, що склалися, зокрема нинішній статус Криму, а також "Донецької" та "Луганської народних республік", - заявив він.

За словами Руденка, "якщо Україна висловить бажання повернутися за стіл переговорів, ми готові позитивно відреагувати", але Росія очікує на відповідь Києва на її "пропозиції", а також "буде порівнювати із ситуацією "на землі", яка поступово змінюється".

"Ми від переговорів не відмовляємося, але ті, хто від них відмовляється, повинні знати, що чим далі, тим складніше їм буде з нами домовлятися", - наголосив заступник глави російського МЗС.

Також Руденко традиційно звинуватив Захід у тому, що він не дає Україні почати "мирні переговори" з Росією.

Відзначимо, що напередодні міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що між Україною і Росією станом на зараз не ведуться переговори, оскільки "немає що обговорювати".

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