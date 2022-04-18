Путін буде йти вперед: або бункерне існування Кім Чен Ина, або підняття ставок, - Клімкін

Дипломат висловив таку думку в програмі "Вердикт з Сергієм Руденком" на Еспресо.TV.



"Президент Росії Путін для себе визначився. Агресор буде йти вперед. Його чекає або доля Кім Чен Ина, де він себе прирікає на бункерне існування й не більше, або він намагатиметься піти ще далі піднімаючи ставки", - зазначив Клімкін.



Ексміністр наголосив, що Путін і далі відверто бреше на весь світ про війну в Україні, як і все російське керівництво.



"Це все частина однієї логіки: якщо Путін почав брехати колись у 2014-му р, він зараз не зупиниться. Агресор відверто каже, що не довіряє Заходу. Дуже важливо те, що Путін сказав укінці зустрічі з австрійським канцлером німецькою мовою, що краще війна раніше, ніж пізніше. Президент РФ на війну проти України пішов абсолютно свідомо й буде намагатися отримати результат, інакше він нікому не треба у феодальній Росії", - зауважив Павло Клімкін.



Нагадаємо, журналіст Віталій Портников вважає, що ідея Путіна полягає в тому, щоб приєднати половину наших областей до Росії упродовж декількох воєн і саме для цього агресору потрібен нейтральний статус України.

Військовий стратег і політолог Марк Войджер вважає, що на Заході відбулася революція й усі хочуть допомагати Україні, адже вони зрозуміли, що поки при владі Володимир Путін, нормальних відносин з Росією не буде





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