Путін у розмові з канцлером Австрії сказав, що "було б краще, якби війна скоріше закінчилася"

Про це Карл Негаммер повідомив після переговорів з Путіним, інформує NYT

"Було б краще, якби вона" – війна – "скоріше закінчилася", - цитуючи Путіна, зазначив канцлер.

Негаммер сказав, що зміст цих слів був неясний, оскільки вони могли або сигналізувати про те, що Путін готовий до мирних переговорів або що він міг готувати швидкий і жорстокий напад на Донбас.

Канцлер зазначив, що "у нас не може бути ілюзій: президент Путін повністю прийняв логіку війни і діє відповідно… От чому я вважаю, що так важливо постійно зіштовхувати його з фактами війни".

Нагадаємо, канцлер 9 квітня відвідав Україну, а вже 11 квітня поїхав на зустріч з Путіним. Їх розмова тривала близько 1,5 годин і після завершення не мала традиційного виходу до журналістів.

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