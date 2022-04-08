У суботу в Україну прибуде канцлер Австрії. Зустрінеться із Зеленським та відвідає Бучу

Про це повідомляє видання Kurier.

Негаммер сказав, що візит відбувся на запрошення Зеленського і його слід розглядати як знак солідарності з народом України.

Зустріч із Зеленським, включаючи наступну пресконференцію, вже стоїть в порядку денному канцлера у Києві в суботу вранці. Потім Негаммер має поїхати до Бучі, щоб особисто побачити сліди російських звірств.

У Негаммера також заплановано зустріч із мером Києва Віталієм Кличком.

За даними Офісу канцлера, Австрія хоче й надалі надавати Україні максимально можливу гуманітарну та політичну підтримку, вже було виділено 17,5 млн євро.

"Важливо, щоб у рамках нашого нейтралітету ми підтримували Україну як на гуманітарному, так і політичному рівні", - сказав канцлер.

Нагадаємо, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн 8 квітня приїхала в Бучу разом з Високим представником ЄС Жозепом Боррелем та прем'єром Словаччини Едуардом Гегером.

Боррель після зустрічі з Зеленським оголосив, що ЄС виділить ще 500 млн євро на зброю для України

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