У суботу в Україну прибуде канцлер Австрії. Зустрінеться із Зеленським та відвідає Бучу
Канцлер Австрії Карл Негаммер у п'ятницю ввечері відбув із візитом до України та у суботу зустрінеться у Києві з президентом Володимиром Зеленським
Про це повідомляє видання Kurier.
Негаммер сказав, що візит відбувся на запрошення Зеленського і його слід розглядати як знак солідарності з народом України.
Зустріч із Зеленським, включаючи наступну пресконференцію, вже стоїть в порядку денному канцлера у Києві в суботу вранці. Потім Негаммер має поїхати до Бучі, щоб особисто побачити сліди російських звірств.
У Негаммера також заплановано зустріч із мером Києва Віталієм Кличком.
За даними Офісу канцлера, Австрія хоче й надалі надавати Україні максимально можливу гуманітарну та політичну підтримку, вже було виділено 17,5 млн євро.
"Важливо, щоб у рамках нашого нейтралітету ми підтримували Україну як на гуманітарному, так і політичному рівні", - сказав канцлер.
- Нагадаємо, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн 8 квітня приїхала в Бучу разом з Високим представником ЄС Жозепом Боррелем та прем'єром Словаччини Едуардом Гегером.
- Боррель після зустрічі з Зеленським оголосив, що ЄС виділить ще 500 млн євро на зброю для України
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 29.85
-
EUR
Купівля 31.8Продаж 32.62
- Актуальне
- Важливе