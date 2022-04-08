Зеленський у Києві розпочав зустріч з Урсулою фон дер Ляєн і Жозепом Боррелем

Про це повідомили в Офісі президента України.

Урсула фон дер Ляєн і Жозеп Боррель сьогодні, 8 квітня, прибули з візитом до нашої країни.





На початку зустрічі стартували перемовини у вузькому колі. Після цього Зеленський та представники ЄС зроблять заяви для українських та іноземних ЗМІ.

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель під час поїздки з главою Єврокомісії до Києва заявив, що представництво Євросоюзу відновить роботу в Києві після перерви внаслідок початку повномасштабного вторгнення РФ до України

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