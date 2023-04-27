Про це йдеться у переліку доручень Путіна, опублікованому на сайті Кремля.

26 квітня Кремль опублікував перелік доручень Путіна, але зазначив, що затверджено їх за підсумками зустрічі з представниками громадських патріотичних і молодіжних організацій, яка відбулася ще 2 лютого 2023 року.

Частина доручень російського президента стосуються Другої світової війни, яку в Росії називають Великою вітчизняною (ВВВ), а частина – нинішньої війни проти України, яку Путін називає "спеціальною військовою операцією" (вона ж СВО).

Так, "забезпечити створення музеїв (регіональних, муніципальних, на базі освітніх організацій), присвячених подіям спеціальної військової операції та подвигам її учасників" доручено Мінкультури, Мінпросвіти, Міносвіти й Міноборони Росії спільно з органами виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації та за участю асоціації "Російське історичне товариство" і громадських об'єднань, що здійснюють пошукову роботу.

"Розглянути питання про передачу музеям придатних для музеєфікації та експонування артефактів, пов'язаних зі спеціальною військовою операцією", доручено Міноборони і Мінкультури РФ за участю громадських об'єднань, що здійснюють пошукову роботу.

Розглянути "питання про організацію вивчення історії спеціальної військової операції" і подати відповідні пропозиції доручено Міносвіти і Міноборони Росії спільно з "Російською академією наук".

Доповідь з перших двох питань має відбутися до 30 грудня 2023 року, а доповідь з останнього – до 30 вересня цього року.