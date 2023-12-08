Путін дурить арабів з ОПЕК
От і прочинилася завіса того, а про що ж Путін говорив із Саудитами й Еміратами
Росія пообіцяла відкрити більше даних про виробництво, перероблення та експорт нафти, пише Reuters.
А все це відбулося на фоні рекордного зростання доходів російського бюджету від нафти протягом серпня – жовтня (інформації за листопад ще нема).
Простіше кажучи, на Близькому Сході не впевнені, що Росія чесно веде гру з ОПЕК+ щодо скорочення видобутку. Візит Путіна — це не переможний візит, а візит-пояснення. Судячи з усього, зустріч стала можливою лише після того, як Путін погодився на розкриття інформації.
З іншого боку, цей візит — це візит-попередження. Араби у властивій їм манері пояснюють, що нас (арабів) не потрібно обманювати. А кортежі й ділянки під церкви — це антураж.
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Як результат, сторони, судячи з усього, домовилися про те, що одні покажуть всі дані, а інші удали, що нічого не відбулося (хоча варто, як мінімум, звернути увагу на те, що Росія потіснила Саудитів з першого місця з постачань нафти в Китай, наприклад).
Що нам із цього? Поки ніби нічого. Але в перспективі, зважаючи на бажання Саудитів (хоч і зіпсоване нашою надто різкою позицією по Ізраїлю) стати посередниками в конфлікті з РФ, ця історія може стати для нас дуже важливою. Адже за обіцянками піде неминуча брехня Росії, та її маніпуляція зі статистикою стане нам у пригоді. Просто до цього треба готуватися і розуміти: брехня відкриється приблизно протягом наступних пів року. Тому близькосхідний вектор стає одним із найважливіших для нас. Головне бути готовим до великої гри. А не стояти осторонь.
Про автора: Вадим Денисенко, політолог.
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