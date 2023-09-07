По-перше, жодних угод там не мало бути підписано. Я не розумію, звідки такі сподівання. З цієї причини оцінювати зустріч як "провальну" для когось із них неправильно.

По-друге, Ердоган у цій історії грав роль посередника, а не суб'єкта переговорів зернової угоди. Рішення про ослаблення санкцій проти РФ як компроміс щодо відновлення зернового договору мають приймати не в Туреччині чи ООН, а в ЄС та США, і саме з ними розмовляє Путін через Анкару.

По-третє, в Ердогана очевидно надають перевагу тому варіанту зернової угоди, яка була. Судячи з його слів, Туреччина виступає або за повернення до статус-кво, або за розширення угоди коштом учасників та номенклатури товарів. Але для цього потрібен компроміс, і Ердоган тут грав роль месенджера, пропонуючи альтернативи, узгоджуючи їх з Москвою, з Вашингтоном/Брюсселем.

Створення коридорів без РФ Туреччина не підтримує й Ердоган про це чітко заявив.

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Загалом питання зернової угоди може бути базово вирішене одним із трьох способів:

1) Силовий тиск на Росію. Створення їм прямої військової загрози для їхньої портової інфраструктури в Чорному морі, що змусить їх повернутися до угоди, щоб не підривати власну торгівлю.

Але для такого тиску поки що немає ресурсів, а Туреччина не бажає втягуватися у війну з РФ на морі.

2) Компромісну угоду. Але це означає, що сторони мають піти на поступки.

3) Створення альтернативних коридорів без РФ. Але тут проблема у гарантіях безпеки таких коридорів та в тому, хто їх забезпечить. Україна не має таких ресурсів на цей час, а Туреччина не готова брати на себе таку відповідальність + не факт, що це переконає міжнародних страховиків.

Судячи з зустрічі у Сочі, пріоритетним залишається другий сценарій – переговори з можливим виходом на компроміс. Принаймні Туреччина виступає саме за такий варіант, паралельно опрацьовуючи додаткові альтернативи типу імпорту зерна на перероблення та експорт борошна в Африку на гроші Катару.

Спеціально для Еспресо

Про автора. Ілія Куса, експерт-міжнародник

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