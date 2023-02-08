Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"

"У росіян залишився один варіант - переводити війну в затяжну фазу, розраховуючи на ресурси, які вони мають. В Кремлі можуть пожертвувати понад 100 тис. мобілізованих росіян в рік. Проте зараз вже видно, що можуть кидати на убій і 100 тис. росіян щомісяця. Це дійсно нескінченний ресурс в Росії. Оскільки 100 тис. для такої країни це мало. Це одна людина на 1000 осіб. Ці жертви навіть ніхто не помічає у РФ", - пояснив Світан.

Військовий експерт наголосив, що Україні потрібно більше зброї для протистояння російській армії.

"В Росії достатньо людського ресурсу. Саме тому Путін буде опиратись на ці можливості. Це досить небезпечно для України та світу. Адже тими військовими засобами, які в нас є зараз ми не зможемо знищити всю російську армію", - додав він.