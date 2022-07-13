Про це повідомляють "Ведомости".

За інформацією видання, Борисов може бути звільнений з уряду та обійняти посаду гендиректора держкорпорації "Роскосмос". Частина його повноважень перейде до міністра промисловості та торгівлі Дениса Мантурова.

Своєю чергою, нинішньому гендиректору "Роскосмосу" Дмитру Рогозіну можуть запропонувати новий фронт роботи, "пов'язаний із новими територіями".

12 липня президент РФ Володимир Путін підписав указ, відповідно до якого кількість заступників голови уряду збільшується до 11 за рахунок посади віцепрем'єра – міністра промисловості та торгівлі.

Російський прем'єр Михайло Мішустін вже вніс до держдуми для призначення на новостворену посаду кандидатуру Дениса Мантурова.

11 липня повідомлялося, що депутатів держдуми РФ викликають з відпусток на екстрене засідання.

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