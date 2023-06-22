У кремлівського діда ані пам'яті, ані скорботи, ані жалю, ані вибачень, ані співчуття.

Нічого.

Понад 200 тисяч покладених в Україні росіян. Сотні тисяч поранених росармійців.

Десятки тисяч загиблих українців, які стали на захист своєї землі.

Вбиті, закатовані, зґвалтовані та покалічені росіянами українці — дорослі, діти, старі люди.

Спалені вщент міста і села.

Вкрадене дитинство у наших дітей і відібрана старість у наших батьків.

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Чорт XXI століття гарцює на кістках українців. І він добре знає, чого саме ми всі йому бажаємо.

Путін знає: він та його потомство вже прокляті на віки.

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Про автора. Сергій Руденко, журналіст, телеведучий Еспресо

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