Путін і День скорботи
Путін не планує виступати із заявою у День пам'яті і скорботи, — каже його вірний пес Пєсков
У кремлівського діда ані пам'яті, ані скорботи, ані жалю, ані вибачень, ані співчуття.
Нічого.
Понад 200 тисяч покладених в Україні росіян. Сотні тисяч поранених росармійців.
Десятки тисяч загиблих українців, які стали на захист своєї землі.
Вбиті, закатовані, зґвалтовані та покалічені росіянами українці — дорослі, діти, старі люди.
Спалені вщент міста і села.
Вкрадене дитинство у наших дітей і відібрана старість у наших батьків.
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Чорт XXI століття гарцює на кістках українців. І він добре знає, чого саме ми всі йому бажаємо.
Путін знає: він та його потомство вже прокляті на віки.
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Про автора. Сергій Руденко, журналіст, телеведучий Еспресо
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