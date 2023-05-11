Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Погляд Путін і Трамп: криза популістів
OPINION

Путін і Трамп: криза популістів

Ігор Гулик
11 травня, 2023 четвер
18:05
Погляд Ігор Гулик

Для мене чинний російський диктатор і скандальний експрезидент США є представниками одного психотипу

Їх об'єднує одна риса, яку колись давно зауважив Френсіс Фукуяма: "Найнебезпечніша форма популізму – коли лідер каже людям: "Люди, ви мене обрали, я ваш прямий представник, тому мені не потрібні жодні інституції".

Путіну вдалося знищити всі інституції в Росії, і для цього у нього пішло понад двадцять років. Трамп пробував розхитати основи американської демократії, урешті, програвши Байденові, навіть очолив безлади у столиці, коли у Вашингтоні сталося небачене – натовп екзальтованих прихильників Донні захопили Капітолій. Але система США впоралася і з цим викликом. Тепер Трампа цурається більшість у його ж партії. Путін досі користується моральною підтримкою свого електорату, і на його рейтинги навряд чи вплине визнання "вождя" воєнним злочинцем, зокрема через викрадення українських дітей.

Спорідненість обох персонажів – Путіна і Трампа – особливо знакова, коли йдеться про їхній мачизм

Трамп також постав перед судом, і його визнали винним у зґвалтуванні. Звісно, система суду в США ще передбачає можливість апеляції чи касації. Але факт залишається фактом – цивілізована юриспруденція називає речі своїми іменами, ретельно розібравшись у масиві доказів та аргументів.

Читайте також: Поручкатися з Люцифером…

Спорідненість обох персонажів – Путіна і Трампа – особливо знакова, коли йдеться про їхній мачизм. Так, після промовистої картинки з параду перемоги у Москві важко повірити, що ще кілька років тому російський диктатор позував перед фотокамерами з оголеним торсом, а його фанатичні прихильниці, як колись у нацистській Німеччині, горланили про бажання "родіть от Владіміра Владіміровіча". Були й польоти зі стєрхами, на штурмовику, були макабричні висловлювання, які навряд чи дозволив собі будь-хто з когорти державних лідерів.

У Трампа також були схожі історії. Вже й не знаю, хто з кого брав приклад, але зрозуміло одне – обоє розраховували на епатаж і сумнівну любов натовпу, людей, які купуються на картинку і не аналізують суті явищ.

Звинувачений американським судом відмовляється визнати Путіна воєнним злочинцем, але прикриває свій інфантилізм чи справжні мотиви аргументом про те, що його думка може "нашкодити майбутнім перемовинам" з "хитрим та розумним" росіянином

Коли тепер Донні виступає запеклим адвокатом Путіна, то у цій його іпостасі не слід вбачати високих політичних намірів чи завуальованих підтекстів. Звісно, Трамп розповідає про потребу "миру" і припинення війни між Росією та Україною. Але миру на путінських умовах. Заяви про можливість "припинити війну за 24 години" виглядають сміховинними в устах людини, яка не дала собі раду у банальному судовому процесі, про який я писав вище. Звинувачений американським судом відмовляється визнати Путіна воєнним злочинцем, але прикриває свій інфантилізм чи справжні мотиви аргументом про те, що його думка може "нашкодити майбутнім перемовинам" з "хитрим та розумним" росіянином. І, очевидно, Трамп користає з нагоди потішити власне его: "Його помилка полягала в тому, що він вдерся. Він ніколи не вдерся б, якщо я був би президентом… Я раніше говорив із ним. Я добре ладив із ним. Він хотів миру. Тепер він, видно, отримає все. Ви бачили: президент Сі (лідер Китаю - Ред.) - розумний, президент Путін — розумний. Розумні люди стояли та обговорювали світовий лад на наступні 100 років (курсив мій.Авт.)". 

Читайте також: Блиск і безсилля світових інституцій

Тобто "розумні люди" (на думку Трампа) обговорювали на трьох долю світу і, серед іншого, України без врахування думок кількох мільярдів мешканців Землі, а українців й поготів. Та й чи до України Трампу, який безапеляційно твердить, що до 2024 року (рік наступних президентських виборів у США) "Україну зітруть з лиця землі"?

Роль адвоката Путіна, хоч і ментально притаманна Трампові, все ж зумовлена, мабуть, іншими причинами. Ще під час минулих президентських перегонів очевидними були ставки Путіна саме на республіканця. Здавалося б, демократ був би зручнішим для Росії, позаяк саме під час правління Барака Обами відбулося "перезавантаження" стосунків Вашингтона і Москви.

І Трамп, і Путін одержимі ідеєю величі. Саме ця одержимість штовхнула російського диктатора на війну з Україною і по суті – з усім цивілізованим світом. Донні у номінаційній промові офіційного кандидата республіканців 2016 року заявив: "Моє гасло – "Америка понад усе". Нашим кредо буде американізм, а не глобалізм". Відтак ці пасажі трансформувалися у "Зробімо Америку великою знову!" (MAGA)

Але у випадку з Трампом діяв інший чинник. Донні, подейкують, висить на ефесбешному" гачку, причому зачепився там надійно й міцно. Хтось пише про відеокомпромат з повіями, записаний у московському готелі, коли тодішній президент корпорації Trump Organization домовлявся про реалізацію там будівництва велетенського готелю Trump Tower Moscow.

Чутки чутками, однак найважливіше інше: і Трамп, і Путін одержимі ідеєю величі. Саме ця одержимість штовхнула російського диктатора на війну з Україною і по суті – з усім цивілізованим світом. Донні у номінаційній промові офіційного кандидата республіканців 2016 року заявив: "Моє гасло – "Америка понад усе". Нашим кредо буде американізм, а не глобалізм". Відтак ці пасажі трансформувалися у "Зробімо Америку великою знову!" (MAGA).

Дивні люди, ці популісти. Путінська Росія здохне в Україні. Трампова мачистська MAGA може закінчитися банальною тюрмою для гвалтівника. Як писав колись Віталій Портников, "у цивілізованому світі кожен з них (популістів.Авт.) послизнеться на своїй кавуновій шкуринці".

Про автораІгор Гулик – журналіст, головний редактор сайту "Еспресо.Захід".

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Новини
Росія
Володимир Путін
Кримінал
Війна з Росією
Гаага
Дональд Трамп
США
підтримка України
переговори з РФ
воєнні злочини Росії
Читайте також:
путін
11 травня, 2023 четвер
"Путін – найнебезпечніший дурень у світі": в Україні він не може ні перемогти, ні програти, ні зупинитися, - NYT
Бахмут
10 травня, 2023 середа
Під час операції в Бахмуті 72-га бригада РФ намагалася тримати позиції, а вагнерівці тікали, - майор ЗСУ Жорін
9 травня у москві парад
9 травня, 2023 вiвторок
Приїхати на парад до Москви Токаєва попросив Китай, Пашиняна - Іран, а Лукашенко - політичний ескортник, - політтехнолог Голобуцький
Київ
+17°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.35
    Купівля 37.35
    Продаж 37.89
  • EUR
    Купівля 40.82
    Продаж 41.71
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, четвер
11 травня
19:15
війна проти РФ ЗСУ
ЗСУ за добу уразили 5 артилерійських підрозділів ворога на вогневих позиціях і знищили їхнє ППО, - Генштаб
19:15
США та Китай
Головна тема - Україна: радник президента США з національної безпеки зустрівся з радником Сі Цзіньпіна
19:13
Оновлено
Окупанти
Посол США заявив, що ПАР передала Росії зброю для війни в Україні. У Преторії відповіли
19:08
Ексклюзив
Паспорт рф
На тимчасово окупованій Донеччині до травня бюджетники мали написати відмову від українського громадянства, - президент Центру досліджень Соцперспектив Донбасу Гармаш
19:06
У Києві сапери знешкодили знайдені мінометні снаряди часів Другої світової війни
19:05
Інтерв’ю
Голова Наглядової ради ДП «Прозорро.Продажі» Ілля Михайлов
Приватизаційні аукціони намагаються зірвати ті, хто не готовий випускати певні об’єкти з-під свого впливу, – голова наглядової ради Прозорро.Продажі Ілля Михайлов
19:03
Ексклюзив
Грузія
Скасування віз та відновлення авіасполучення між Грузією та РФ - недружній крок щодо України та всього цивілізованого світу, - грузинський депутат Накопія
18:41
МіГ-29 ВПС Польщі
Польща передала Україні ще 4 винищувачі МіГ-29: загалом надано вже 14 літаків
18:11
Одеський припортовий завод
"Активи, на жаль, не дорожчають": голова наглядової ради Прозорро.Продажі про відновлення великої приватизації 
18:04
зерно, зернова угода
Росія погрожує припинити існування "зернової угоди"
17:50
Ексклюзив
ракета Storm Shadow
Ракета Storm Shadow здатна проходити ППО противника, - військовий експерт Рябих
17:49
санкції проти Росії
Єврокомісія знайшла юридичні підстави як використати активи РФ для відбудови України
17:33
Бійці ЗСУ на протезах
Бійці ЗСУ на протезах пройдуть піший 120 кілометровий благодійний марафон
17:31
Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак
Міністр оборони Польщі Блащак про ракету, яку знайшли під Бидгощем: військові бачили її проліт, але не повідомили
17:28
думки тихі
У Бахрейні покажуть український фільм "Мої думки тихі"
16:58
Аеропорт Сургута
У Росії 4 дні не реагували на повідомлення про замінування аеропорту через "майские празники"
16:51
Лікарі вперше провели трансплантацію кісткового мозку від неродинного донора з України
16:44
Кличко оглянув вагони із Варшави
Кличко показав вагони метро, які прибули до Києва з Варшави
16:42
Дональд Трамп
Трамп закликав зменшити постачання зброї України, - CNN
16:37
Оновлено
метро станція "Сирець"
У столичному метро відновлено рух станцією "Сирець"
16:29
Ексклюзив
окупанти Мелітополь
У міськраді Мелітополя заявили, що окупанти готуються до оборони: заривають у землю "смерчі" та "гради"
16:28
У НАЗК розповіли скільки світових компаній внесено у список спонсорів війни РФ і як це впливає на їхній бізнес
16:24
на фото наслідки обстрілу Торецька
Росіяни завдали ракетного удару по Торецьку на Донеччині: постраждали 6 людей
16:20
Ексклюзив
Дніпро, Херсонщина
Окупанти нищать заповідні зони на лівобережжі Херсонщини, - ексзаступник мера Херсона Головня
16:13
британський бойовий танк Challenger 2
Усі обіцяні танки Challenger 2 прибули в Україну, – міністр оборони Великої Британії
16:07
Оновлено
Ракета Storm Shadow
Британське міноборони підтвердило передачу Україні далекобійних ракет Storm Shadow
16:00
OPINION
Дмитро Снєгирьов
Вибухи в Москві – провокація спецслужб РФ: кремль готує удар по українських центрах прийняття рішень
15:57
ЗСУ навчання у Великій Британії
Україні потрібен арсенал вартістю понад $30 млрд, щоб дасти відсіч агресії РФ, - Bloomberg
15:55
Оновлено
Президент України Володимир Зеленський
Зеленський заявив, що ЗСУ потребують більше часу на підготовку до контрнаступу
15:44
Ілва Йоганссон
Комісар ЄС із внутрішніх питань прибула до Києва
15:39
Олексій Арестович
Росія внесла Арестовича до списку терористів: він відреагував
15:32
жінка в наручниках
За тиждень заробляли 2 млн грн: на Одещині викрили збувачів метадону
15:30
грузія
ЄС закликав Грузію не пускати російські літаки на свою територію
15:10
Індія росія прапор
За 2022 рік імпорт нафти з Росії в Індію зріс у десять разів, - BBC
14:55
аукціон
 У світі немає аналогічних практик: у Прозорро.Продажі пояснили, чому досі не продають конфісковані російські активи
14:53
Весь колектив звільнено: букмекерська компанія Parimatch остаточно припиняє діяльність в Україні
14:51
Міжнародний кримінальний суд
У РФ планують оголосити в розшук суддів МКС, які видали ордер на арешт Путіна
14:49
"Активно готуємося робити смерть ворогам": збираємо на два тепловізори мінометній батареї 47 ОМБр
14:45
Обстріл Харківщини
Унаслідок обстрілу Харківщини дістали поранення дві людини, серед них неповнолітня
14:45
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV