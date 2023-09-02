Путін керує Росією за допомогою страху, - соціолог Яковенко

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Путін на якийсь час укріпив свою владу. Показова страта Пригожина каже, що тепер він буде керувати за допомогою страху. Якщо до червня цього року влада Путіна перестала бути персоналістською, тобто він багато що не контролював, то зараз він намагається відновити свою владу й диктатуру. І значною мірою у нього це виходить, але тимчасово і дуже нестійко. Чому показово стратили Пригожина? Тому що потрібна була показова страта. Для того, щоб мало кому могло прийти на думку якимось чином виступати проти Путіна. А за умов явної поразки у війні такі настрої будуть з'являтися", - зазначив Яковенко.

За словами соціолога, з початком війни гірше почали жити майже всі олігархи, керівники путінських відомств.

"Модель, коли російська верхівка могла красти в Росії, а витрачати за кордоном, вже припинилася. Абсолютно усі вони перебувають під санкціями. Вони позбулися своїх активів за кордоном. Більшість втратила можливість навчати своїх дітей за кордоном, купляти там вілли. І вони це розуміють. Істерика, яку Соловйов закатує цілодобово, свідчить про страх. Він чудово розуміє, що може розділити долю Юліуса Штрайхера - найогиднішого фашиста часів Третього рейху. Тільки з різницею, що за результатом трибуналу його не повісять, а присудять довічне ув'язнення", - додав Яковенко.

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