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Війна з Росією: хроніка
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Путін керує Росією за допомогою страху, - соціолог Яковенко

2 вересня, 2023 субота
20:02
Війна з Росією Путін

Соціолог, журналіст, визнаний в Росії іноагентом, ексдепутат російської думи Ігор Яковенко вважає, що Путін намагається відновити свою владу й диктатуру в Росії

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Путін на якийсь час укріпив свою владу. Показова страта Пригожина каже, що тепер він буде керувати за допомогою страху. Якщо до червня цього року влада Путіна перестала бути персоналістською, тобто він багато що не контролював, то зараз він намагається відновити свою владу й диктатуру. І значною мірою у нього це виходить, але тимчасово і дуже нестійко. Чому показово стратили Пригожина? Тому що потрібна була показова страта. Для того, щоб мало кому могло прийти на думку якимось чином виступати проти Путіна. А за умов явної поразки у війні такі настрої будуть з'являтися", - зазначив Яковенко.

За словами соціолога, з початком війни гірше почали жити майже всі олігархи, керівники путінських відомств.

"Модель, коли російська верхівка могла красти в Росії, а витрачати за кордоном, вже припинилася. Абсолютно усі вони перебувають під санкціями. Вони позбулися своїх активів за кордоном. Більшість втратила можливість навчати своїх дітей за кордоном, купляти там вілли. І вони це розуміють. Істерика, яку Соловйов закатує цілодобово, свідчить про страх. Він чудово розуміє, що може розділити долю Юліуса Штрайхера - найогиднішого фашиста часів Третього рейху. Тільки з різницею, що за результатом трибуналу його не повісять, а присудять довічне ув'язнення", - додав Яковенко.

  • Росія відмовилась розслідувати за міжнародними правилами авіакатастрофу літака Євгена Пригожина: про це країна повідомила бразильський орган з розслідування авіаційних подій
  • В Інституті вивчення війни припускають, що Кремль намагався замовчати похорон Євгена Пригожина тому, що президент РФ Володимир Путін досі стурбований привабливістю ватажка ПВК Вагнера в Росії





 

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