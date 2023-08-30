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РФ відмовилась розслідувати авіакатастрофу літака Пригожина за міжнародними правилами

30 серпня, 2023 середа
09:39
Світ катастрофа літака з Пригожиним

Росія відмовилась розслідувати за міжнародними правилами авіакатастрофу літака Євгена Пригожина: про це країна повідомила бразильський орган з розслідування авіаційних подій

Про це інформує Reuters

Зазначається, що авіакатастрофи зазнав літак бразильського виробництва Embraer Legacy 600, тому бразильський Центр досліджень і запобігання авіаційним катастрофам, в інтересах підвищення безпеки польотів, заявив, що приєднається до розслідування під керівництвом Росії, якщо його запросять, а розслідування проводитиметься відповідно до міжнародних правил.

Проте РФ заявила, що наразі не займатиметься розслідуванням авіакатастрофи. На думку американських ексслідчих, вона мала б погодитись, оскільки США та уряди інших країн підозрюють Кремль у причетності до катастрофи, зважаючи на те, що Embraer Legacy 600 має хорошу репутацію в галузі безпеки.

За даними Міжнародної організації цивільної авіації ООН рейс літака був внутрішнім, тому на нього не поширюються міжнародні правила і Москва може безпроблемно відмовитися від розслідування. 

Що відомо про авіакатастрофу з Пригожиним

23 серпня у Тверській області РФ розбився бізнес-джет Embraer, що належав Євгену Пригожину, відомо про 10 загиблих. Серед пасажирів був й сам фінансист ПВК Вагнера.

Журналіст Віталій Портников переконаний, що ліквідація Пригожина - це помста Путіна за знищені літаки та гелікоптери ЗС РФ.

Центр національного спротиву повідомив, що найманці ПВК Вагнера намагаються залишити табори у Білорусі та виїхати до Росії на тлі повідомлень про загибель свого ватажка Євгена Пригожина в авіакатастрофі  

Російський опозиціонер Ілля Пономарьов вважає, що без своїх командирів вагнерівці не здатні влаштувати повторний заколот проти Путіна.

Інститут вивчення війни завив, що президент РФ Володимир Путін, ймовірно, віддав наказ про вбивство ватажка ПВК Вагнера Євгена Пригожина для того, щоб відновити своє домінування та помститися за приниження.

У Франції заявили про наявність "обґрунтованих сумнівів" щодо причин авіакатастрофи, в якій вважається загиблим засновник ПВК Вагнера Євген Пригожин.

За однією із версій росЗМІ, у шасі літака, що перевозив ватажка ПВК Вагнера Євгена Пригожина, був закладений вибуховий пристрій, який детонував у потрібний момент, відірвавши крило і стабілізатор.

Володимир Зеленський наголосив, що Україна не причетна до падіння літака Пригожина та пожартував, що це "не та допомога з літаками, яку просила Україна".

27 серпня слідчий комітет Росії підтвердив загибель Пригожина та Уткіна. Фахівці у межах розслідування катастрофи літака у Тверській області РФ завершили проведення молекулярно-генетичних експертиз.

Речник президента РФ Дмитро Пєсков проговорився, що Володимир Путін висловив співчуття родині ватажка ПВК Вагнера Пригожина до офіційного оголошення його смерті. 

За словами Пєскова, Путін висловив співчуття родині Євгена Пригожина 24 серпня під час зустрічі з ватажком "ДНР" Денисом Пушиліним. Водночас це сталося до офіційного оголошення слідкому РФ про те, що Пригожин дійсно загинув у тому літаку.

29 серпня Пригожина та інших вагнерівців поховали у Санкт-Петербурзі. Похорон відбувся в закритому режимі. 

У Білому домі відреагували на смерть Пригожина. Там заявили, що Кремль має довгу історію вбивств опонентів.

Детальніше про катастрофу літака з Пригожиним читайте тут.

Росія
Бразилія
авіакатастрофа
Євген Пригожин
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