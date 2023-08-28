Пєсков зізнався, що Путін висловив співчуття родині Пригожина до офіційного оголошення його смерті
Речник президента РФ Дмитро Пєсков проговорився, що Володимир Путін висловив співчуття родині ватажка ПВК Вагнера Пригожина до офіційного оголошення його смерті
Про це він сказав журналістам 28 серпня, передають "РИА Новости".
За словами Пєскова, Путін висловив співчуття родині Євгена Пригожина 24 серпня під час зустрічі з ватажком "ДНР" Денисом Пушиліним. Водночас це сталося до офіційного оголошення Слідкому РФ про те, що Пригожин дійсно загинув у тому літаку.
"Є інформація де-факто, але для того, щоб оперувати де-юре, потрібно було чекати на експертизу. Але в цьому випадку, звичайно, були абсолютно очевидними підтвердження, пов'язані з тим, що був польотний список, були інші матеріали, які свідчили про це. Тому президент висловив співчуття під час бесіди з Пушиліним. Але для, звичайно, юридичних процедур, необхідно було дочекатися експертизи - генетичної, біологічної - яка була завершена вчора (27 серпня, - ред.), про що було сказано у відповідній заяві СК", - заявив Пєсков.
Що відомо про авіакатастрофу з Пригожиним
23 серпня у Тверській області РФ розбився бізнес-джет Embraer, що належав Євгену Пригожину, відомо про 10 загиблих. Серед пасажирів був й сам фінансист ПВК Вагнера.
Інститут вивчення війни завив, що президент РФ Володимир Путін, імовірно, віддав наказ про вбивство Пригожина для того, щоб відновити своє домінування та помститися за приниження.
У Франції заявили про наявність "обґрунтованих сумнівів" щодо причин авіакатастрофи, в якій загинув ватажок ПВК Вагнера.
За однією із версій росЗМІ, у шасі літака, що перевозив ватажка ПВК Вагнера Євгена Пригожина, був закладений вибуховий пристрій, який детонував у потрібний момент, відірвавши крило і стабілізатор.
Водночас президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна не причетна до падіння літака Пригожина та пожартував, що це "не та допомога з літаками, яку просила Україна".
Детальніше про катастрофу літака з Пригожиним читайте тут.
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