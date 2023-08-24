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Пригожин припускався серйозних помилок, але й добивався потрібного результату: Путін про катастрофу літака вагнерівців

24 серпня, 2023 четвер
19:23
Війна з Росією путін та пригожин

Путін назвав Пригожина "людиною складної долі", яка вміла добиватись "потрібних результатів", але й робила "серйозні помилки"

Про це він розповів на відео, яке поширили російські пропагандисти.

"Пригожина я знав дуже давно, з початку 90-х років. Це була людина складної долі, і помилки у неї були серйозні у житті. І домагався він потрібних результатів — і для себе, і, коли я його просив про це, для спільної справи, як от у ці останні місяці", - розповів Путін.

Також він опосередковано підтвердив, що в літаку, який зазнав катастрофи, перебували вагнерівці.

"Справді, якщо там перебували, а начебто первинні дані показують, що там перебували співробітники компанії Вагнера, хотів би зазначити, що це люди, які зробили суттєвий внесок у нашу спільну справу боротьби з неонацистським режимом в Україні. Ми про це пам'ятаємо, знаємо та не забудемо", - додав президент РФ.

Він наголосив, що розслідування авіакатастрофи буде проведено в повному обсязі і доведено до кінця.

Також Путін розповів про діяльність Пригожина в Африці, з якої він напередодні тільки повернувся:

"Займався там нафтою, газом, дорогоцінними металами та камінням. Ось він учора тільки, як мені стало відомо, повернувся з Африки. Зустрічався тут із деякими офіційними особами".

Що відомо про авіакатастрофу з Пригожиним

23 серпня у Тверській області РФ розбився бізнес-джет Embraer, що належав Євгену Пригожину, відомо про 10 загиблих. Серед пасажирів був й сам фінансист ПВК Вагнера.

Журналіст Віталій Портников переконаний, що ліквідація Пригожина це помста Путіна за знищені літаки та гелікоптери ЗС РФ.

Центр національного спротиву повідомив, що найманці ПВК Вагнера намагаються залишити табори у Білорусі та виїхати до Росії на тлі повідомлень про загибель свого ватажка Євгена Пригожина в авіакатастрофі  

Російський опозиціонер Ілля Пономарьов вважає, що без своїх командирів вагнерівці не здатні влаштувати повторний заколот проти Путіна.

Інститут вивчення війни завив, що президент РФ Володимир Путін, ймовірно, віддав наказ про вбивство ватажка ПВК Вагнера Євгена Пригожина для того, щоб відновити своє домінування та помститися за приниження.

У Франції заявили про наявність "обґрунтованих сумнівів" щодо причин авіакатастрофи, в якій вважається загиблим засновник ПВК Вагнера Євген Пригожин.

За однією із версій росЗМІ, у шасі літака, що перевозив ватажка ПВК Вагнера Євгена Пригожина, був закладений вибуховий пристрій, який детонував у потрібний момент, відірвавши крило і стабілізатор.

Володимир Зеленський наголосив, що Україна не причетна до падіння літака Пригожина та пожартував, що це "не та допомога з літаками, яку просила Україна".

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький вважає, що після ймовірної смерті Пригожина, вагнерівці продовжать займатися дестабілізацією країн, які межують із Білоруссю.

Детальніше про катастрофу літака з Пригожиним читайте тут.

Володимир Путін
авіакатастрофа
Заколот Вагнера
Євген Пригожин
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