Кремль має довгу історію вбивств опонентів, - Білий дім про смерть Пригожина

Про це повідомила агенція Reuters.

"Ми всі знаємо, що Кремль має довгу історію вбивств опонентів", – сказала речниця Білого дому Карін Жан-П’єр.

Цей коментар слідує за словами президента США Джо Байдена, сказаними ще в день загибелі ватажка російської групи найманців. Американський лідер, коментуючи катастрофу літака Пригожина, сказав, що «у Росії мало що відбувається, за чим не стояв би Путін». Західна преса написала про можливі версії збиття ракетою чи закладення вибухового пристрою на борту.

Що відомо про авіакатастрофу з Пригожиним

23 серпня у Тверській області РФ розбився бізнес-джет Embraer, що належав Євгену Пригожину, відомо про 10 загиблих. Серед пасажирів був й сам фінансист ПВК Вагнера.

Журналіст Віталій Портников переконаний, що ліквідація Пригожина це помста Путіна за знищені літаки та гелікоптери ЗС РФ.

Центр національного спротиву повідомив, що найманці ПВК Вагнера намагаються залишити табори у Білорусі та виїхати до Росії на тлі повідомлень про загибель свого ватажка Євгена Пригожина в авіакатастрофі

Російський опозиціонер Ілля Пономарьов вважає, що без своїх командирів вагнерівці не здатні влаштувати повторний заколот проти Путіна.

Інститут вивчення війни завив, що президент РФ Володимир Путін, ймовірно, віддав наказ про вбивство ватажка ПВК Вагнера Євгена Пригожина для того, щоб відновити своє домінування та помститися за приниження.

У Франції заявили про наявність "обґрунтованих сумнівів" щодо причин авіакатастрофи, в якій вважається загиблим засновник ПВК Вагнера Євген Пригожин.

За однією із версій росЗМІ, у шасі літака, що перевозив ватажка ПВК Вагнера Євгена Пригожина, був закладений вибуховий пристрій, який детонував у потрібний момент, відірвавши крило і стабілізатор.

Володимир Зеленський наголосив, що Україна не причетна до падіння літака Пригожина та пожартував, що це "не та допомога з літаками, яку просила Україна".

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький вважає, що після ймовірної смерті Пригожина, вагнерівці продовжать займатися дестабілізацією країн, які межують із Білоруссю.

Сьогодні 29 серпня Пригожина та інших вагнерівців поховали у Санкт-Петербурзі. Похорон відбувся в закритому режимі

Детальніше про катастрофу літака з Пригожиним читайте тут.