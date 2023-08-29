Пригожина поховали в Санкт-Петербурзі. Похорон відбувся в закритому режимі

Про це повідомила пресслужба Пригожина.

"Прощання з Євгеном Вікторовичем відбулося у закритому форматі. Охочі попрощатися можуть відвідати Порохівський цвинтар", - ідеться в повідомленні.

Водночас на Північному цвинтарі поховали одного з найближчих соратників Пригожина – Валерія Чекалова із позивним "Ровер", уточнює Російська служба ВВС.

Видання зазначає, що приготування до похоронів вагнерівців, що перебували на борту літака Пригожина, проходили на кількох кладовищах Санкт-Петербурга відучора, проте Порохівський цвинтар серед них не згадувався.

Протягом усього дня журналісти стежили за переміщеннями жалобних кортежів, проте точної інформації про те, де і коли буде поховано Пригожина, не було.

Порохівський цвинтар знаходиться в північно-східній частині міста і вважається напівзакритим. Там урни з прахом небіжчиків закопують у могили раніше померлих родичів.

Telegram-канал ВЧК-ОГПУ уточнив, що на Порохівському кладовищі поховано батька Пригожина.

"Джерело ВЧК-ОГПУ розповіло, що сьогодні вранці приїхала мати Євгена Пригожина у супроводі вагнерівців, заплатила за ділянку адміністрації та оплатила роботи з підготовки могили. Приблизно о 16:00 приїхав катафалк із закритою труною. Доріжка на цвинтарі вузька, катафалк проїхав лише пів дороги, далі труну несли на руках найманці з ПВК", - пише Telegram-канал.

Стверджується, що на похороні були присутні близько 40 людей. Пригожина поховали без почесті, а на могилі встановили звичайнісінький дерев'яний хрест.

Що відомо про авіакатастрофу з Пригожиним

23 серпня у Тверській області РФ розбився бізнес-джет Embraer, що належав Євгену Пригожину, відомо про 10 загиблих. Серед пасажирів був й сам фінансист ПВК Вагнера.

Інститут вивчення війни завив, що президент РФ Володимир Путін, імовірно, віддав наказ про вбивство Пригожина для того, щоб відновити своє домінування та помститися за приниження.

У Франції заявили про наявність "обґрунтованих сумнівів" щодо причин авіакатастрофи, в якій загинув ватажок ПВК Вагнера.

За однією із версій росЗМІ, у шасі літака, що перевозив ватажка ПВК Вагнера Євгена Пригожина, був закладений вибуховий пристрій, який детонував у потрібний момент, відірвавши крило і стабілізатор.

Водночас президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна не причетна до падіння літака Пригожина. Офіційно загибель ватажка ПВК Вагнера Слідком РФ підтвердив 27 серпня.

Детальніше про катастрофу літака з Пригожиним читайте тут.