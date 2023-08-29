Пригожина поховали в Санкт-Петербурзі. Похорон відбувся в закритому режимі
У російському Санкт-Петербурзі поховали ватажка ПВК Вагнера Євгена Пригожина, який загинув в авіакатастрофі 23 серпня. Похорон відбувся в закритому режимі
Про це повідомила пресслужба Пригожина.
"Прощання з Євгеном Вікторовичем відбулося у закритому форматі. Охочі попрощатися можуть відвідати Порохівський цвинтар", - ідеться в повідомленні.
Водночас на Північному цвинтарі поховали одного з найближчих соратників Пригожина – Валерія Чекалова із позивним "Ровер", уточнює Російська служба ВВС.
Видання зазначає, що приготування до похоронів вагнерівців, що перебували на борту літака Пригожина, проходили на кількох кладовищах Санкт-Петербурга відучора, проте Порохівський цвинтар серед них не згадувався.
Протягом усього дня журналісти стежили за переміщеннями жалобних кортежів, проте точної інформації про те, де і коли буде поховано Пригожина, не було.
Порохівський цвинтар знаходиться в північно-східній частині міста і вважається напівзакритим. Там урни з прахом небіжчиків закопують у могили раніше померлих родичів.
Telegram-канал ВЧК-ОГПУ уточнив, що на Порохівському кладовищі поховано батька Пригожина.
"Джерело ВЧК-ОГПУ розповіло, що сьогодні вранці приїхала мати Євгена Пригожина у супроводі вагнерівців, заплатила за ділянку адміністрації та оплатила роботи з підготовки могили. Приблизно о 16:00 приїхав катафалк із закритою труною. Доріжка на цвинтарі вузька, катафалк проїхав лише пів дороги, далі труну несли на руках найманці з ПВК", - пише Telegram-канал.
Стверджується, що на похороні були присутні близько 40 людей. Пригожина поховали без почесті, а на могилі встановили звичайнісінький дерев'яний хрест.
Що відомо про авіакатастрофу з Пригожиним
23 серпня у Тверській області РФ розбився бізнес-джет Embraer, що належав Євгену Пригожину, відомо про 10 загиблих. Серед пасажирів був й сам фінансист ПВК Вагнера.
Інститут вивчення війни завив, що президент РФ Володимир Путін, імовірно, віддав наказ про вбивство Пригожина для того, щоб відновити своє домінування та помститися за приниження.
У Франції заявили про наявність "обґрунтованих сумнівів" щодо причин авіакатастрофи, в якій загинув ватажок ПВК Вагнера.
За однією із версій росЗМІ, у шасі літака, що перевозив ватажка ПВК Вагнера Євгена Пригожина, був закладений вибуховий пристрій, який детонував у потрібний момент, відірвавши крило і стабілізатор.
Водночас президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна не причетна до падіння літака Пригожина. Офіційно загибель ватажка ПВК Вагнера Слідком РФ підтвердив 27 серпня.
Детальніше про катастрофу літака з Пригожиним читайте тут.
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