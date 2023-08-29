Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Світ Пригожина поховали в Санкт-Петербурзі. Похорон відбувся в закритому режимі

Пригожина поховали в Санкт-Петербурзі. Похорон відбувся в закритому режимі

29 серпня, 2023 вiвторок
18:05
Світ Євген Пригожин

У російському Санкт-Петербурзі поховали ватажка ПВК Вагнера Євгена Пригожина, який загинув в авіакатастрофі 23 серпня. Похорон відбувся в закритому режимі

Про це повідомила пресслужба Пригожина.

"Прощання з Євгеном Вікторовичем відбулося у закритому форматі. Охочі попрощатися можуть відвідати Порохівський цвинтар", - ідеться в повідомленні.

Водночас на Північному цвинтарі поховали одного з найближчих соратників Пригожина – Валерія Чекалова із позивним "Ровер", уточнює Російська служба ВВС.

Видання зазначає, що приготування до похоронів вагнерівців, що перебували на борту літака Пригожина, проходили на кількох кладовищах Санкт-Петербурга відучора, проте Порохівський цвинтар серед них не згадувався.

Протягом усього дня журналісти стежили за переміщеннями жалобних кортежів, проте точної інформації про те, де і коли буде поховано Пригожина, не було.

Порохівський цвинтар знаходиться в північно-східній частині міста і вважається напівзакритим. Там урни з прахом небіжчиків закопують у могили раніше померлих родичів.

Telegram-канал ВЧК-ОГПУ уточнив, що на Порохівському кладовищі поховано батька Пригожина.

"Джерело ВЧК-ОГПУ розповіло, що сьогодні вранці приїхала мати Євгена Пригожина у супроводі вагнерівців, заплатила за ділянку адміністрації та оплатила роботи з підготовки могили. Приблизно о 16:00 приїхав катафалк із закритою труною. Доріжка на цвинтарі вузька, катафалк проїхав лише пів дороги, далі труну несли на руках найманці з ПВК", - пише Telegram-канал.

Стверджується, що на похороні були присутні близько 40 людей. Пригожина поховали без почесті, а на могилі встановили звичайнісінький дерев'яний хрест.

Що відомо про авіакатастрофу з Пригожиним

23 серпня у Тверській області РФ розбився бізнес-джет Embraer, що належав Євгену Пригожину, відомо про 10 загиблих. Серед пасажирів був й сам фінансист ПВК Вагнера.

Інститут вивчення війни завив, що президент РФ Володимир Путін, імовірно, віддав наказ про вбивство Пригожина для того, щоб відновити своє домінування та помститися за приниження.

У Франції заявили про наявність "обґрунтованих сумнівів" щодо причин авіакатастрофи, в якій загинув ватажок ПВК Вагнера.

За однією із версій росЗМІ, у шасі літака, що перевозив ватажка ПВК Вагнера Євгена Пригожина, був закладений вибуховий пристрій, який детонував у потрібний момент, відірвавши крило і стабілізатор.

Водночас президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна не причетна до падіння літака Пригожина. Офіційно загибель ватажка ПВК Вагнера Слідком РФ підтвердив 27 серпня.

Детальніше про катастрофу літака з Пригожиним читайте тут.

Новини
Росія
Євген Пригожин
Читайте також:
безпілотник, дрон
29 серпня, 2023 вiвторок
Росія звинуватила Україну в атаці БПЛА по Тульській області, над Чорним морем нібито збили ще один дрон
Каталін Новак
28 серпня, 2023 понедiлок
"Не бачу жодного військового рішення": президентка Угорщини закликала Зеленського розпочати переговори з РФ
28 серпня, 2023 понедiлок
У ГУР назвали кількість ракет, яку Росія має у запасах
Київ
+33°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.47
    Купівля 37.47
    Продаж 38.25
  • EUR
    Купівля 40.62
    Продаж 41.71
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, вiвторок
29 серпня
18:05
OPINION
Петро Олещук
Московська держава — це держава ритуалізованої брехні
18:03
Причетні ексмер і місцеві бізнесмени: НАБУ викрило схему заволодіння майном аеропорту "Одеса"
18:00
капусняк
Як приготувати капусняк. Рецепти на різний смак
17:55
Скріншот зі стрічки "Мирний-21"
У Таллінні покажуть українську стрічку "Мирний-21"
17:49
танк Leopard 2A6
Україна за час контрнаступу втратила лише 5 із 71 танка Leopard 2. Екіпажі вижили, - ЗМІ
17:44
Данило Гетманцев
Гетманцев уточнив, про який орган для перевірки бізнесу говорив Зеленський
17:32
Ексклюзив
Олег Дунда
Нардеп Дунда: якщо прирівнювати корупцію до держзради, підслідність має лишатися в антикорупційних органів
17:26
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
17:24
ЗСУ, форма
За три місяці роботи Колегіального органу Міноборони показники із закупівель кращі, ніж за попередні 4 роки: дослідження
17:23
Макс Левін
До Дня пам'яті загиблих захисників в інтернет виклали книжку-фотоальбом Макса Левіна "Іловайськ"
16:55
донор крові
В Україні дозволили ввозити донорську кров з-за кордону в екстрених ситуаціях
16:42
Московський аеропорт "Шереметьєво"
Біля Москви через атаки дронів глушать сигнал GPS: це впливає на безпеку польотів літаків
16:37
На Київщині СБУ викрила очільницю військової медкомісії на корупції
"Списала" понад 50 ухилянтів: на Київщині СБУ викрила очільницю військової медкомісії
16:34
кіно, кінотеатр
У Словаччині відбудеться тиждень українського кіно
16:30
гепатит А
ЮНІСЕФ за підтримки уряду Японії передав Україні 3 тис. доз вакцин проти гепатиту А
16:26
Ексклюзив
мобілізація росія, чмобікі
Експерт Defense Express назвав головну причину можливої додаткової мобілізації в Росії
16:20
Олег Барна
Олег Барна з побратимами, які загинули під час штурму на Донеччині, посмертно нагороджені орденами України
16:15
на фото: наслідки зіткнення двох українських навчально-бойових літаків
ДБР розпочало розшифровку "чорних скриньок" літаків, що розбилися на Житомирщині
16:06
Німеччина поліція
У Німеччині заарештували росіянина: підозрюють у надсиланні частин для БПЛА до РФ
16:03
Смартфон
"Сучасні технології призводять до трагедій": окупанти відмовилися вмикати мобільний інтернет на Луганщині
16:03
OPINION
Михайло Басараб
Проросійські проєкти в Україні - не мімікрія під виборця, а намагання зберегти "русскій мір"
16:02
Ігор Гіркін Стрєлков
У Москві Гіркіна залишили під арештом до 18 вересня
15:58
Ексклюзив
прапор України
Депутат Херсонської облради: на лівому березі Дніпра біля Антонівського мосту замайорів український прапор
15:58
Володимир Зеленський
Зеленський: Україна готова укласти з Японією двосторонню угоду щодо безпекових гарантій
15:57
Анатолій Гунько
Нардепа Гунька, якого підозрюють у хабарі $85 тис., залишили під вартою
15:49
На фото українське поле пшениці
Польща може подовжити заборону на експорт української агропродукції, - Аграрна рада
15:46
Львівський вокзал, евакуація, вимушені переселенці, біженці
З п'яти населених пунктів Запорізької області розпочалася примусова евакуація дітей
15:35
ЗСУ евакуюють мешканців Роботиного
Депутат держдуми закликав ударити тактичною ядерною зброєю по Роботиному на Запоріжжі
15:32
Оновлено
Ракетний удар РФ по Полтавщині
Атака РФ 28 серпня: кількість загиблих на Полтавщині зросла до чотирьох
15:25
Як реєструвався бізнес у період масованих ударів по інфраструктурі
Профінансував російський бюджет на понад 50 млн рублів: СБУ повідомила про підозру київському підприємцю
15:15
Інфографіка
Гривня, 1000 гривень, гроші
Українці назвали місячний рівень доходу, який вважають достатнім для життя
15:12
День Святого Валентина, Китай
Заохочують одружуватися "вчасно": в Китаї пропонують винагороду молодятам, якщо нареченій до 25 років
15:01
Spotify
Spotify випустив нові віджети для Android
14:58
Ексклюзив
Токмак
"Жодних ознак в Токмаку": депутат облради розповів, як люди в окупації визначають маркери евакуації росіян
14:48
Навчатимуть використовувати ChatGPT: Мінцифра запускає освітній серіал у Дія.Освіта
14:37
Арсен Жумаділов
Перетворитися на найбільшого публічного замовника: новопризначений очільник Агенції ресурсного забезпечення армії Жумаділов розповів про плани
14:31
У Челябінській області впав вертоліт ФСБ, весь екіпаж загинув, — росЗМІ
14:29
допомога дітям до школи
У Києві офлайн навчатимуться 240 тис. школярів, що у 2,5 раза більше, ніж торік
14:24
малюнок, діти
"Через неможливість очного навчання": окупанти вивозять дітей із Ясинуватої до Челябінська
14:22
Ексклюзив
На фото акція на підтримку України у Кракові
Близько третини біженців, імовірно, не повернуться в Україну, - економіст Пендзин
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV