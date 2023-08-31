Путін навмисно засекретив похорон Пригожина, щоб надалі не перетворити його на мученика, - ISW

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

"Кремль доклав кількох зусиль, щоб замовчувати або ввести в оману повідомлення про похорони фінансиста ПВК Вагнера Євгена Пригожина, що, ймовірно, свідчить про те, що Кремль залишається стурбованим привабливістю Пригожина в Росії та серед сил ПВК Вагнера навіть після його смерті", - йдеться у повідомленні.

За словами двох діючих російських посадовців, адміністрація Путіна та Федеральна служба безпеки навмисно засекретили похорон Пригожина, щоб надалі не перетворити його на мученика.

Чиновники зазначили, що вищевказані люди бачилися, щоб розробити план, який запобіжить будь-якому шансу громадського обурення чи протесту та введення громадськості в оману щодо місця поховання Пригожина.

Аналітики зауважили, що деякі російські telegram-канали відзначили, що російські федеральні канали в основному проігнорували похорон Пригожина, ймовірно, також у рамках запланованого Кремлем "висвітлення" похорону.

ISW також спостерігав, як деякі telegram-канали безпідставно спекулювали, що Пригожин вижив у катастрофі, що також могло бути інформаційною операцією з переповнення російського інформаційного простору оманливими повідомленнями, щоб відвернути увагу від похорону Пригожина.

Що відомо про авіакатастрофу з Пригожиним

23 серпня у Тверській області РФ розбився бізнес-джет Embraer, що належав Євгену Пригожину, відомо про 10 загиблих. Серед пасажирів був й сам фінансист ПВК Вагнера.

Інститут вивчення війни завив, що президент РФ Володимир Путін, імовірно, віддав наказ про вбивство Пригожина для того, щоб відновити своє домінування та помститися за приниження.

У Франції заявили про наявність "обґрунтованих сумнівів" щодо причин авіакатастрофи, в якій загинув ватажок ПВК Вагнера.

За однією із версій росЗМІ, у шасі літака, що перевозив ватажка ПВК Вагнера Євгена Пригожина, був закладений вибуховий пристрій, який детонував у потрібний момент, відірвавши крило і стабілізатор.

Водночас президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна не причетна до падіння літака Пригожина. Офіційно загибель ватажка ПВК Вагнера Слідком РФ підтвердив 27 серпня.

29 серпня у російському Санкт-Петербурзі поховали ватажка ПВК Вагнера Євгена Пригожина, похорон відбувся в закритому режимі.

Детальніше про катастрофу літака з Пригожиним читайте тут.