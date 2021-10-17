"Путін - х***о!" тепер і в Єревані. У Вірменії тисячі прихильників опозиції виконали хіт харківських ультрас
На велелюдному мітингу у столиці Вірменії пролунала присвячена російському президенту Володимиру Путіну нецензурна пісня
Багатотисячна акція протесту відбулася в центрі вірменської столиці в п'ятницю, 15 жовтня 2021 року, розповідає Еспресо.TV.
Люди протестували проти чинної влади, яка, на їхню думку, на догоду Кремлю відмовляється від дружби з Заходом.
Виконання пісні вірмени виклали у соцмережі.
"Радянська чекістська влада в Вірменії знову запрошена до Москви, щоб виступити проти Заходу з відкритим текстом. Це не вдасться. Путін, який потерпає фантомними болями імперії, не доб'ється успіху", - заявив на мітингу голова "Народно-демократичного альянсу" Гарегін Чугасзян.
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