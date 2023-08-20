Путін хоче довгої війни
Нарешті почув тверезу думку шанованого мною Віталія Портнікова щодо наративу: війна надовго і воюватимуть всі
У війні, де воюватимуть всі, у війні, де перемога дорівнює ресурсу — ми програємо. Бо ресурс Росії в рази більший.
Всі на фронті — це знекровлене виробництво і знекровлена економіка, знекровлений тил.
Тому, коли певні наративи просувають люди типу Верещук, не варто верещати в унісон, а вмикати логіку.
Так, Путін хоче такої війни. Бо, кинувши на фронт 20 мільйонів, він ще мільйонів 110 залишить в економіці. А ми — ні.
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Тому, треба думати, як виграти технологічно. А це і дипломатія і бізнес, і зброя, якої Росія не має. Героїчно гинути й тужити за втраченим ми навчилися. Треба придумати, як змусити голосити ворога на згарищах його міст.
Я розумію, що у владі стратегів небагато. Але треба думати, діяти ефективно і боляче для ворога. Так, мобілізація потрібна. Воїни мають битися і їм варто готувати заміну. Але іти з Путіним в розмін нескінченними ударами — це програти. Треба бити так і там, де Росія зламається. У нас стільки, скільки у Жукова, людей нема. Класти мільйони ми просто не можемо.
Про автора. Василь Зима, журналіст, телеведучий Еспресо
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