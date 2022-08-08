Путін хоче руками Лукашенка зачепити країни НАТО, - військовий експерт Бадрак
Директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Валентин Бадрак вважає, що у разі втягнення Білорусі у війну Путін попіклується, щоб білоруська армія намагалася атакувати країну НАТО
Таку думку він висловив в етері програми "Вердикт з Сергієм Руденком" на телеканалі "Еспресо".
"Путіну Білорусь потрібна у війні для однієї справи - перевести війну з російсько-української на міжнародний рівень. І це останній аргумент Путіна. Путін розраховує, що у разі такого сценарію війна набуває статус міжнародного конфлікту. Якщо руками Лукашенка він зачепить країну НАТО - це слушний момент змусити НАТО сісти за стіл перемовин і завершити війну. Для Путіна постає питання: чи взагалі виживе він фізично", - зауважив Бадрак.
Військовий експерт також додав, що чим більше Лукашенко каже про готовність разом з російською армією боротися проти Заходу - тим менше він хоче це робити.
"Зараз настав час вакууму, ми нічого не чуємо від Лукашенко. Путін усвідомлює, що не зацікавлені, демотивовані білоруси - це тягар, а не додаток до російських угруповань. Віддати наказ йти на Україну - це 50х50 для Лукашенко, щоб підписати собі смертний вирок. Білоруси можуть самі знищити цього диктатора, який давно усім набрид", - підкреслив Бадрак.
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