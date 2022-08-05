У білоруському Гомелі приземлився важкий транспортний літак з Росії

Про це повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаюн".

"Сьогодні, 5 серпня, в районі 20:26 у Гомелі приземлився важкий військово-транспортний літак Іл-76 ВКС РФ із реєстраційним номером RA-76604. Наразі невідомо, чи привіз щось цей борт, чи ні, проте не можна виключати, що літак цілком міг привезти нову партію ракет", - йдеться у повідомленні.