У білоруському Гомелі приземлився важкий транспортний літак з Росії
Увечері 5 серпня у Гомелі приземлився важкий військово-транспортний літак Іл-76 повітряно-космічних сил РФ
Про це повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаюн".
"Сьогодні, 5 серпня, в районі 20:26 у Гомелі приземлився важкий військово-транспортний літак Іл-76 ВКС РФ із реєстраційним номером RA-76604. Наразі невідомо, чи привіз щось цей борт, чи ні, проте не можна виключати, що літак цілком міг привезти нову партію ракет", - йдеться у повідомленні.
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