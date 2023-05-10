Путін хотів продемонструвати силу, але парад у Москві виявив лише його ізольованість, - CNN
Російський президент Володимир Путін хотів показати силу 9 травня, однак парад у Москві продемонстрував лише його геополітичну ізольованість
Про це пише видання CNN
Аналітики видання зазначають, що в оточенні ветеранів, які вижили в Росії після так званої "Великої Вітчизняної війни", Путін утверджує себе як "рятівника і захисника ослабленої Росії", проти якої виступає західна "глобалістична еліта".
У своєму виступі перед присутніми Путін провів пряму межу між вторгненням в Україну та жертвами Другої світової війни, йдеться у статті.
Водночас візит президента Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн до Києва називають підкресленням ізоляції Путіна від Європи та Заходу.
Серед ключових гостей святкування 9 травня в Російській Федерації були білоруський диктатор Олександр Лукашенко, який перебуває під санкціями ЄС, Емомалі Рахмон у Таджикистані та лідер туркменської династії Сердар Бердимухамедов.
CNN написали, що невдачі, яких зазнали російські війська під Бахмутом, не контрастували з помпезністю та урочистостями на Красній площі.
- 9 травня стало відомо, що на парад до Москви приїхали президент Киргизстану Садир Жапаров, прем'єр Вірменії Нікол Пашинян, президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв, президент Таджикистану Емомалі Рахмон, президент Узбекистану Шавкат Мірзійоєв та самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко.
- ЗМІ повідомили, що Лукашенко пропустив неформальний сніданок у Путіна, з параду він у супроводі швидкої терміново відбув в аеропорт і вилетів у Мінськ
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