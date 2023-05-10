Про це пише видання CNN

Аналітики видання зазначають, що в оточенні ветеранів, які вижили в Росії після так званої "Великої Вітчизняної війни", Путін утверджує себе як "рятівника і захисника ослабленої Росії", проти якої виступає західна "глобалістична еліта".

У своєму виступі перед присутніми Путін провів пряму межу між вторгненням в Україну та жертвами Другої світової війни, йдеться у статті.

Водночас візит президента Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн до Києва називають підкресленням ізоляції Путіна від Європи та Заходу.

Серед ключових гостей святкування 9 травня в Російській Федерації були білоруський диктатор Олександр Лукашенко, який перебуває під санкціями ЄС, Емомалі Рахмон у Таджикистані та лідер туркменської династії Сердар Бердимухамедов.

CNN написали, що невдачі, яких зазнали російські війська під Бахмутом, не контрастували з помпезністю та урочистостями на Красній площі.