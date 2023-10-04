Путін летить у Киргизстан на саміт СНД та відвідає подію, що пов'язана з ОДКБ

Про це інформують киргизьке ЗМІ 24.kg та російське ТАСС.

Зазначається, що у рамках візиту заплановано двосторонні переговори Жапарова з Путіним, ная ких лідери країн обговорять "актуальні питання двостороннього та багатостороннього порядку денного і перспективи розвитку взаємовигідного співробітництва".



Крім того, планується участь голів держав в урочистому заході, присвяченому 20-річному ювілею відкриття авіаційної бази Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ) у киргизькому місті Канті.

Водночас наступного дня у столиці Киргизстану має відбутися черговий саміт Співдружності незалежних держав (СНД).

За словами голови виконавчого секретаря СНД Сергія Лебедєва, очільники делегацій ухвалили рішення щодо головування у співдружності у 2023 році, яке здійснюватиметься Киргизькою Республікою, а співголовою стала Росія.

"На пропозицію Киргизької Республіки прийнято рішення провести наступне засідання Ради глав держав 13 жовтня 2023 року у Бішкеку", - сказав він

Лебедєв зазначив, що рішенням ради голів держав було продовжено повноваження чинного голови виконкому СНД на черговий трирічний період.

Також президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв повідомив, що учасники засідання Ради глав держав СНД обговорили перейменування посади виконавчого секретаря співдружності на посаду генерального секретаря.