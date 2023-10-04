Путін летить у Киргизстан на саміт СНД та відвідає подію, що пов'язана з ОДКБ
На запрошення лідера Киргизстану Садира Жапарова 12 жовтня президент РФ Володимир Путін відвідає країну. Зокрема, там лідери держав проведуть переговори та візьмуть участь у події, пов'язаній з ОДКБ. Водночас 13 жовтня в Бішкеку планується саміт Співдружності незалежних держав (СНД)
Про це інформують киргизьке ЗМІ 24.kg та російське ТАСС.
Зазначається, що у рамках візиту заплановано двосторонні переговори Жапарова з Путіним, ная ких лідери країн обговорять "актуальні питання двостороннього та багатостороннього порядку денного і перспективи розвитку взаємовигідного співробітництва".
Крім того, планується участь голів держав в урочистому заході, присвяченому 20-річному ювілею відкриття авіаційної бази Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ) у киргизькому місті Канті.
Водночас наступного дня у столиці Киргизстану має відбутися черговий саміт Співдружності незалежних держав (СНД).
За словами голови виконавчого секретаря СНД Сергія Лебедєва, очільники делегацій ухвалили рішення щодо головування у співдружності у 2023 році, яке здійснюватиметься Киргизькою Республікою, а співголовою стала Росія.
"На пропозицію Киргизької Республіки прийнято рішення провести наступне засідання Ради глав держав 13 жовтня 2023 року у Бішкеку", - сказав він
Лебедєв зазначив, що рішенням ради голів держав було продовжено повноваження чинного голови виконкому СНД на черговий трирічний період.
Також президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв повідомив, що учасники засідання Ради глав держав СНД обговорили перейменування посади виконавчого секретаря співдружності на посаду генерального секретаря.
- 30 вересня у Берліні вперше відбувся саміт за участю лідерів Казахстану, Киргизстану, Таджикистану, Туркменістану та Узбекистану - він став важливою подією на тлі агресії РФ в Україні.
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