Путін має закінчити цю війну, а Зеленський - визначити, як виглядатиме перемога, - Кірбі
Координатор стратегічної комунікації ради з нацбезпеки США Джон Кірбі заявив, що президент України Володимир Зеленський має визначити, на яких умовах завершити війну з Росією
Про це Кірбі заявив у інтерв'ю Голосу Америки.
"Безумовно, ми хочемо, щоб суверенітет України повністю поважали, ми хочемо, щоб територіальна цілісність України повністю відновилася. Насправді Путін має закінчити цю війну, але пан Зеленський може визначити, як виглядатиме перемога", - сказав Кірбі.
Він зазначив, що США зосереджені на тому, щоб Україна могла продовжувати захищати себе та свій суверенітет.
"І, очевидно, боротьбу ведуть українці. Лише вони визначають, які операції вони будуть проводити, це їхнє право. Озброєння тепер українська власність, і вони вирішують, як вони її використовувати
І озброєння, яке вони отримують зі Сполучених Штатів, тепер їхнє, - сказав Кірбі.
- 23 червня адміністрація президента США Джо Байдена анонсувала виділення Україні нового пакета військової допомоги в розмірі на $450 млн.
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