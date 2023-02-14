Так прокоментував нинішній стан російських військ координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, передає Укрінформ.

"Росіяни продовжують потерпати від тих самих проблем, що й рік тому", - зауважив Кірбі.

Він уточнив, що йдеться насамперед про проблеми з логістикою, у тому числі з постачанням продовольства, а також з узгодженістю вогню та злагодженістю підрозділів. І це далеко не повний список.

"Російська армія й надалі стикається зі значними складнощами, вони не подолали цих проблем", - констатував представник Білого дому.

Кірбі додав, що Путін продовжує "змінювати генералів, як шкарпетки".