Путін міняє генералів, як шкарпетки, але це не вирішує проблем армії РФ, - Білий дім
За рік повномасштабної війни проти України війська РФ не спромоглися подолати ключових проблем як на полі бою, так і в тилу – навіть попри постійну зміну командування
Так прокоментував нинішній стан російських військ координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, передає Укрінформ.
"Росіяни продовжують потерпати від тих самих проблем, що й рік тому", - зауважив Кірбі.
Він уточнив, що йдеться насамперед про проблеми з логістикою, у тому числі з постачанням продовольства, а також з узгодженістю вогню та злагодженістю підрозділів. І це далеко не повний список.
"Російська армія й надалі стикається зі значними складнощами, вони не подолали цих проблем", - констатував представник Білого дому.
Кірбі додав, що Путін продовжує "змінювати генералів, як шкарпетки".
- Також Джон Кірбі назвав головні мотиви візиту Джо Байдена у Польщу в річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
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