Про це повідомляє Forbes.

"Зрештою, Путін може використати надану Іраном зброю та іранську тактику в будь-якій спробі знищити український (наданий Україні Заходом) Patriot. Зокрема, він може спробувати відтворити перевірену в бойових діях стратегію, використану хуситами проти очолюваної Саудівською Аравією коаліції під час війни в Ємені", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що президент Росії Володимир Путін заявив, що "Росія знищить систему Patriot" на тлі того, що країна-агресорка продовжує бомбардувати українські міста, використовуючи іранські безпілотники.

Видання підкреслює, що удар по найдосконалішій системі, яку Захід надає Україні - системі Patriot, може мати для Росії та Ірану досить важливе стратегічне і політичне значення.

"Тегеран вітав би таку атаку на український Patriot, оскільки це показало б, що його технологія може нейтралізувати одну з найбільш передових систем протиповітряної оборони, розроблених у США. Не дивно, що іранські військові навіть допоможуть Росії у плануванні та здійсненні такої атаки", - йдеться у матеріалі.

Forbes додає, що якщо Patriot буде встановлено в Києві, Росія може запустити безпрецедентну кількість безпілотників, щоб атакувати радар системи й гарантувати знищення цієї батареї. Тим самим Кремль дасть зрозуміти, що його атаки не зупинити, попри всі зусилля США та їхніх союзників щодо посилення ППО України.

"У будь-якому випадку Вашингтон ніколи не припускав, що постачання Patriot стане так званим переломом у цій війні. Передача цієї системи є більш символічною для демонстрації рішучості Америки підтримувати Україну стільки, скільки потрібно", - зазначає видання.

Разом з тим, ліквідація Patriot може виявитися символічною для Путіна, який може дійти висновку, що знищення системи "було б гідним зусиллям виключно з пропагандистської точки зору".

21 грудня США оголосили про рішення передати Україні ЗРК Patriot. Відомо, що система протиповітряної оборони Patriot здатна збивати крилаті ракети, балістичні ракети малого радіуса дії та літаки на значно вищій висоті, ніж раніше надані Україні системи протиповітряної оборони.

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