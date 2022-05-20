Путін може створити "тимчасові адміністрації" на захоплених територіях України для подальшої анексії, - Денісова
Омбудсман Людмила Денісова повідомила про новий план Росії щодо включення окупованих територій України в склад РФ
Про це вона написала у Telegram.
"Рашисти готуються до незаконної анексії окупованих ними територій України. Після провалу плану щодо проведення "референдуму" на Херсонщині через масові протести місцевих мешканців, окупанти розпочали розробку іншого сценарію привласнення українських територій", - заявила Денісова.
Вона повідомила, що до держдуми РФ внесено законопроєкт про розширення повноважень президента, зокрема щодо створення тимчасових адміністрацій за межами Росії на захоплених територіях України.
"У планах загарбників утворити тимчасові адміністрації у Донецькій, Луганській, Херсонській та Запорізькій областях. Підготовка до цього вже розпочалась", - написала омбудсман.
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