"Путін може теж не вірити у Мінські домовленості": політолог назвав 2 варіанти розвитку подій щодо ОРДЛО

Про це він сказав у ефірі "Дебати з Сергієм Руденком" на Еспресо.TV.



"Я думаю, що в тему Мінських домовленостей мало, хто вірить, допускаю, що в них уже і не вірить сам Путін. На них покладаються там одиночні сподівання. Я думаю, що тут 2 можливі сценарії, відкидаючи Мінськ", - зазначив політолог.



Він розповів про них.



"Перше - це те, що Росія почне на Донбасі певні дії і масований наступ. Чому саме там? Тому, що всі знають, що Росія там присутня і тому розраховують не на такі жорсткі санкції. Далі вони будуть дивитись по ситуації, наскільки буде стійка Україна та політичне керівництво. Будуть тиснути для того,

щоб ухвалити уже не Мінські домовленості, а щось можливо шкідливіше національним інтересам. І Захід вони теж до цього будуть підштовхувати: "Давайте подумаємо", - додав Мусієнко.



На його думку, цей сценарій, які здатні розбити українська армія та український народ, який може чинити спротив.



"Є другий сценарій, який полягає в тому, що Путін на цій стадії може зробити тактичний відступ і зробити те, до чого його схиляє Держдума чи він її схиляє, а саме визнати ці "республіки". І щоб це зробити створюється відповідне інформаційно-пропагандистське тло для росіян. Сказати, мовляв: "А що ж ми мали робити, подивіться, Україна готувала начебто якісь військові дії, що нам лишалось робити, окрім визнати і направити туди миротворців". Питання в тому, чи закінчиться ситуація миротворцями чи ні. В подальшій перспективі Путін буде використовувати цю карту, щоб казати,

що Україна має якісь територіальні спори і тому Україні не можна приєднуватись до НАТО", - зазначив політолог.



Мусієнко вважає, що Путін може піти на анексію ОРДЛО.



"Якщо буде анексія - ми ніколи цього не визнаємо. І він може казати про територіальні спори, але ситуація буде нагнітатися і може закінчитись тільки перемовинами з США. Питання, чи будуть готові до цього США після цього шантажу", - підсумував він.

15 лютого Держдума РФ прийняла постанову про звернення до Путіна щодо визнання "ДНР" та "ЛНР".