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Путін намагається перекласти відповідальність за провали російської армії в Харківській області, - ISW

4 жовтня, 2022 вiвторок
08:28
війна з Росією окупанти Мелітополь

В одному з військових округів РФ Путін призначив нового командувача, що свідчить про його можливі спроби перекласти відповідальність за провали армії РФ на інших людей

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Так, у Західному військовому окрузі міноборони Російської Федерації призначили нового командувача. Ним став генерал-лейтенант Роман Бердінков. Він замінив на посаді Олександра Журавльова.

Як зазначає ISW, Західний військовий округ певний час діяв на північному сході Харківської області, однак без чітко визначеного командування. У цей період Журавльова не було помітно, а Путін за цей час встиг змінити двох командувачів "західного угрупування військ".

ISW припускають, що такий крок може свідчити про те, що Путін у такий спосіб намагається перекласти відповідальність за невдачі на Харківщині та інших напрямках на Бердінкова. Також, імовірно, це може бути спробою захистити командувача Центрального військового округу генерал-полковника Олександра Лапіна за нещодавню критику дій російської армії навколо Лимана.

Також ISW повідомляє, що окупанти, імовірно не дозволять звільненому директору ЗАЕС Ігорю Мурашову повернутися на свою посаду на ЗАЕС.

"Російські чиновники, імовірно, спробують використати своє фізичне усунення Мурашова, щоб підтвердити подальший контроль над атомною електростанцією", - пише Інститут.

Крім того, зазначається, що російські офіційні особи визнали, що Кремль має намір окупувати та незаконно анексувати додаткові території на Півдні та Сході України й може змінити заявлені кордони окупованих територій.

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